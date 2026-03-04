Slušaj vest

Jedna od najistaknutijih srpskih umetnica, čuvena slikarka i književnica Milena Pavlović Barili rođena je u Požarevcu 1909. godine i preminula veoma mlada u SAD. Iako je živela samo 36 godina ostavila je neizbrisiv trag, a njen rodni grad je ne zaboravlja. Milenina majka ostavila je kao amanet njenu rodnu kuću i tu je danas smeštena galerija kojoj se odvijaju brojne aktivnosti i izlažu njena dela. Sada će ta kuća biti rekonstruisana i dograđena, što je od izuzetnog značaja za očuvanje lika i dela sjajne umetnice ali i za dodatnu promociju kulture u Požarevcu. Radove na rekonstrukciji najavio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

- Postojeći objekat od negde oko 300 kvadrata biće rekonstruisan i dograđen tako da će ukupna površina da bude blizu 2.000 kvadratnih metara, što će zaista biti sasvim dovoljno prostora da mogu ljudi koji rukovode galerijom da imaju sve aktivnosti koje su zamislili i da broj ljudi podignu na još veći nivo. Do sada je u ovoj galeriji bilo oko 12.000 posetilaca godišnje, dakle oko 1.000 ljudi mesečno je dolazilo da vidi dela Milene Popović Barili. U postojećem objektu moglo je da se izloži 30 do 40 dela, a sada ćemo imati mogućnost da i po 400 do 500 njenih dela bude izloženo. Time s pravom očekujemo da možemo da imamo i neuporedivo veći broj posetilaca - rekao je za RINU Glišić.

Ovo je izuzetno značajan projekat za grad Požarevac, ali i za ceo Braničevski okrug u koji država ulaže 380 miliona dinara.

- Milena Pavlović Barili je, nažalost, prošla težak period. Nažalost je mlada preminula, a njena porodica i svi poštovaoci preživeli su i taj progon nakon 1945. godine, u smislu da se nije dozvoljavalo ni da ovde bude sahranjena, niti da se njeno ime pominje, niti da se njena dela ovde izlažu. Ostali smo dužni kao Srbija, rekao bih, da se jednom od svojih najvećih umetnika odužimo na ovaj način. Evo, danas to počinjemo, a završavamo negde početkom ili tokom januara 2027. godine, kada ćemo objekat predati gradu na upravljanje - istakao je Glišić.

Koliko je rekonstrukcija galerije Milene Popović Barili od izuzetnog značaja za Požarevac, ali i čitav Braničevski okrug potvrđuje i gradonačelnik Saša Pavlović.

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas u prilici da zajedno sa ministrom Darkom Glišićem obiđemo radove na izgradnji i dogradnji galerije Milene Pavlović Barili. To je značajan kulturni objekat za grad Požarevac i, kao što je sam ministar rekao, za čitav Braničevski okrug, ali i za Srbiju. Kao što sami znate, šezdesetih godina je dograđen jedan deo galerije, ali sa zaveštanjem majke Milene Pavlović Barili da se sutradan ovde na ovom prostoru stvore mnogo bolji uslovi i prava galerija Milene Pavlović Barili. Evo, posle šezdeset i kusur godina prezadovoljni smo što ćemo, zahvaljujući ministarstvu i Vladi Republike Srbije, uz njihovo finansiranje imati nove uslove koji će, pored ovih 12.000 posetilaca koje smo imali u ovim skromnim uslovima, sutradan doneti i veći broj posetilaca - rekao je Pavlović.