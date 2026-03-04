Slušaj vest

Danas skoro milijardu ljudi u svetu ima prekomernu težinu, a procenjuje se da bi taj broj mogao da bude čak četiri puta veći do 2035. godine.

Posebno zabrinjava porast učestalosti gojaznosti u detinjstvu: 1975. godine svega četiri odsto dece školskog uzrasta je imalo prekomernu težinu, a 2022. čak 20, pri čemu je najizraženiji porast zabeležen u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Mnoge od njih se istovremeno bore sa problemom prekomerne težine,gojaznosti i neuhranjenosti, upozorava Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv gojaznosti.

- Gojazna deca najčešće rastu u gojazne odrasle osobe što značajno povećava rizik nastanka hroničnih bolesti, a posebno zabrinjava činjenica da se simptomi i znaci hroničnih bolesti, poput bolesti srca, sve češće pojavljuju i kod dece. Prekomerna težina ne predstavlja samo zdravstveno, već i ekonomsko i socijalno opterećenje za pojedince, porodice, zajednicu i društvo u celini - navodi se u saopštenju i dodaje:

Foto: Shutterstock

- Svetski dan borbe protiv gojaznosti obeležava se 4. marta sa ciljem podizanja svesti javnosti o rasprostranjenosti gojaznosti, boljeg razumevanja uzroka i posledica i pozivanja na akciju svih sektora koji mogu da doprinesu rešavanju ovog javnozdravstvenog problema. Ove godine Svetski dan borbe protiv gojaznosti se obeležava pod sloganom: „Osam milijardi razloga za borbu protiv gojaznosti”.

Prevencija gojaznosti podrazumeva sveobuhvatan i sistemski pristup.

- Neophodno je razvijati mere koje podstiču zdrave navike od najranijeg uzrasta, obezbediti pravovremenu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, smanjiti stigmatizaciju osoba koje žive sa gojaznošću i osigurati jednake mogućnosti za zdrav život.

Edukacija u oblasti ishrane je jedna od značajnih mera prevencije. U okviru programa promocije i prevencije koje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” kontinuirano sprovodi od 2002. godine, poseban deo čini edukacija u vezi sa principima pravilne ishrane i to pre svega u okviru preventivnih programa namenjenih posebno osetljivim grupama. Edukativne aktivnosti se realizuju u vidu predavanja i radionica, a promocija pravilne ishrane sastavni je deo zdravstveno-promotivnih aktivnosti u okviru obeležavanja važnih datuma u vezi sa zdravljem.

Gojazna deca rastu u gojazne osobe Foto: Shutterstock