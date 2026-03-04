Hitno uputstvo Ministarstva spoljnih poslova za građane: Ako planirate put u inostranstvo, ovo obavezno proverite
Zbog eskalacije ratnih sukoba na Bliskom istokuMinistarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je takozvani "Semafor" za sve građane koji planiraju putovanja u narednom periodu.
- Pre putovanja savetujemo da se informišete na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o bezbednosnoj situaciji u zemlji u koju planirate da putujete ili kroz koju tranzitirate. Saveti za putovanja za svaku državu klasifikovani su u četiri kategorije - od zelene do crvene, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika - navodi se u saopštenju i dodaje:
Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova nalaze se u meniju u kategoriji Građani, zatim preko podmenija Putovanje u inostranstvo, dolazite do kategorije Saveti za putovanja.
