Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je danas da je vazdušni prostor u UAE delimično otvoren i da se organizuje ograničen broj odlaznih letova.

Kako su saopštili na svom zvaničnom Iks nalogu, u ovom trenutku jedino lokalne avio-kompanije organizuju letove iz zemlje.

- Naglašavamo i da je kompanija "Flajdubai" do sada organizovala dva leta od Dubaija do Beograda u prethodna dva dana. Prema informacijama kojima raspolažemo, prioritetne grupe su građani koji su ostali u tranzitu i turisti. Molimo sve građane da prate najave i budu u redovnom kontaktu sa svojim aviokompanijama koje rade na organizaciji povratnih letova. Ambasada će nastaviti da redovno i obaveštava o razvoju situacije - naveli su oni.

Ambasada je takođe poručila da će nastaviti da redovno obaveštava javnost o svakom daljem razvoju situacije.

