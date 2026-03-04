Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima saopštila je danas da je vazdušni prostor u UAE delimično otvoren i da se organizuje ograničen broj odlaznih letova .

- Naglašavamo i da je kompanija "Flajdubai" do sada organizovala dva leta od Dubaija do Beograda u prethodna dva dana. Prema informacijama kojima raspolažemo, prioritetne grupe su građani koji su ostali u tranzitu i turisti. Molimo sve građane da prate najave i budu u redovnom kontaktu sa svojim aviokompanijama koje rade na organizaciji povratnih letova. Ambasada će nastaviti da redovno i obaveštava o razvoju situacije - naveli su oni.