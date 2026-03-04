Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Đokić iz Međurova kod Niša.
Društvo
PRIMER VREDNE PORODICE KOJA GRADI SVOJU BUDUĆNOST U SVOM MESTU: Ministarka Stamenkovski posetila Đokiće iz Međurova kod Niša
- Porodica Đokić iz Međurova kod Niša živi od svog rada i truda. Posetili smo ih kao primer vredne porodice koja gradi svoju budućnost u svom mestu.
Tokom 2025. godine Ministarstvo je isplatilo 1.600.000.000 dinara za roditeljski dodatak majkama u Nišu, kao podršku porodicama i roditeljstvu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
