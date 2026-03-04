Slušaj vest

Zbog prolećnih temperatura usred kalendarske zime počelo je cvetanje raznih vrsta drveća i cveća, a sa polenom lešnika, jove, tise i čempresa javljaju se i prvi simptomi alergijske kijavice, curenje iz nosa ili suze.

Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine upozorila je građane da utvrde sa lekarima alergolizima na koju vrstu polena su alergični i shodno tome da krenu na vreme sa propisanim terapijama.

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević objasnio je za Kurir da osobe koje su preosetljive na polen dobijaju alergijsku kijavicu, dok oni kojima je potvrđena astma imaju probleme sa disanjem.

Dr Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

- Iako kalendarski zima nije prošla zbog toplog vremena bez snega kreću i prvi simptomi alergije. To su curenje nosa, svrab u nosa, suzenje očiju, uporno kijanje, a kod kod nekih pacijenata javlja se i alergijski konjuktivtis, dok osobe sa astmom osećaju otežano disanje, zamaranje pri hodu, sviranje u grudima, uporan kašalj, kijanje. Dovoljno je da te osobe budu u mestu gde ima malo više drveća na Kalemegdanu, Tašmajdanu, Košutnjaku i da im se jave prvi simptomi - objašnjava dr Milićević i dodaje:

Simptomi alergije kijanje

svrab i curenje nosa

kašalj

sviranje u plućima

otežano disanje

bol u grudima

gušenje

svrab u očima, nosu i ušima