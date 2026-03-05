Slušaj vest

Dok se čeka rasplet krize na Bliskom istoku, ljudi širom sveta suočavaju se sa pratećim posledicama sukoba.

U Nemačkoj je, kako kaže, naš čovek gorivo poskupelo praktično preko noći.

- Cena goriva je ovde porasla preko noći za 40 do 50 centi! Slike sa auto- puta koje vidim pokazuju da gorivo ide čak i do 2,5 evra. Da li je ovo igra moćnika da sirotinja bude još veća sirotinja, a da bogati budu još bogatiji? - upitao je naš čovek na Tik Tok kanalu "Balkanac u Nemačkoj".

"Cena goriva poskupela preko noći", kaže naš čovek u Nemačkoj. Foto: Tik Tok Printscren/balkanac_u_nemackoj

Prema njegovim rečima, više nije reč o postepenom rastu, već o "otimanju" od običnog naroda.

Njegova poruka je jasna - narod je žrtva veštačkog podizanja cena koje će pokrenuti lavinu poskupljenja svega ostalog. Udar se neće zaustaviti samo na rezervoarima automobila.

- Ako znamo da cene derivata diktiraju cene i hrane, i pića, i garderobe, i svega, to znači da će u budućnosti sve da poskupi. Ipak mislim da je ovo samo igra moćnika i da nema nikakve veze sa ratom - zaključuje on u svom obraćanju.

Podsetimo, još od prvih varnica na Bliskom istoku, svetski mediji i ekonomski stručnjaci ne prestaju da pišu o katastrofalnim posledicama po globalno tržište nafte.

Dok jedni tvrde da je skok cena prirodna posledica nesigurnosti u regionu koji je "srce svetske energije", drugi upozoravaju da se kriza koristi za ekstraprofit.

Građani na pumpama već plaćaju ceh sukoba na Bliskom istoku Foto: Shutterstock

Mnogi kažu da svaki prekid u lancu snabdevanja preko moreuza direktno pumpa cenu barela. Transport namirnica postaje papreno skup, što direktno podiže cenu hleba, mesa i osnovnih potrepština u marketima širom Evrope. Mnogi stručnjaci imaju fatalističke prognoze te predviđaju da će cene dostići istorijske maksimume.