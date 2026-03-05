Slušaj vest

Iako je javnosti delovala kao dostojanstvena prva dama Jugoslavije, Jovanka Broz znala je da pokaže i sasvim drugo lice. Prema svedočenju Titovog ličnog lekara Aleksandra Matunovića, ljubomora je jednom prilikom kulminirala u dramatičnom sukobu sa Titovom maserkom, a između dve žene morao je da stane lično Josip Broz Tito.

Ona je skoro svuda pratila svog muža kad je išao u službene posete, gde je svojim ponašanjem i manirima izazivala divljenje i poštovanje. Ipak, da nije sve bilo bajkovito govori svedočenje Titovog ličnog lekara Aleksandra Matunovića, koji ga je lečio četiri godine, od 1976. do njegove smrti 1980. godine.

Skoro svuda je pratila svog muža kad je išao u službene posete, gde je svojim ponašanjem i manirima izazivala divljenje i poštovanje. Ipak, da nije sve bilo bajkovito govori svedočenje Titovog ličnog lekara Aleksandra Matunovića, koji ga je lečio četiri godine, od 1976. do njegove smrti 1980. godine.

On u svojoj knjizi "Jovanka Broz Titova suvladarka" spominje incident za koji tvrdi da se dogodio u Šri Lanki prilikom posete 5. samitu nesvrstanih 1976. godine. Kako navodi Matunović, na putovanje sa njima išla je i Titova maserka Darijana Grbić, koju je Jovanka navodno napala u naletu ljubomore.

Foto: Profimedia

Tito ošamario Jovanku

Matunović piše kako se između dve žene isprečio sam Josip Broz Tito, koji je ošamario Jovanku. Lekar dodaje da je prva dama bila toliko besna da su se plašili da će upucati Tita, kao i da je on, kao i sama Jovanka, bio siguran da je taj šamar potvrda da je Tito imao nešto više od profesionalnog odnosa sa svojom maserkom, koja je od njega bila mlađa punih 60 godina.

Nakon tog samita (ili nakon šamara), Jovanka više nije pratila Tita na službenim putovanjima, a u jesen sledeće godine poslednji put se pojavila u javnosti kao prva dama. Nakon toga stavljena je praktično u kućni pritvor, a vlasti su joj nameravale zabraniti da bude čak i njegovoj sahrani.

Na insistiranje Indire Gandi, koja je poručila da neće doći na sahranu ukoliko ne bude prisustvovala i Titova udovica, tadašnji politički vrh dao je dozvolu Jovanki da dođe na sahranu svog muža.