Tokom 78 dana protivpravne agresije 1999. godine, NATO pakt nije koristio samo bombe i "nevidljive" avione. Uporedo sa razaranjem infrastrukture, vodio se i žestok psihološki rat čiji je cilj bio da slomi moral naroda i vojske. Ipak, neke stvari su im promakle - srpski inat i nepismenost njihovih sastavljača.

Mnogi se još uvek vrlo dobro sećaju da su NATO propagandni leci tokom proleća 1999. bukvalno prekrivali nebo nad Srbijom.

Prema podacima, najmoćniji vojni savez na svetu izbacio je neverovatnih 104,5 miliona papirnih letaka na teritoriju SR Jugoslavije.

"Napustite položaje dok ste još stanju"

Cilj ovih poruka bio je da se unese strah i panika među pripadnike Vojske Jugoslavije. Tekst jednog od najpoznatijih letaka glasio je kao direktna pretnja:

"Upozorenje srpskim oružanim snagama: vi ste na nišanu NATO. Prekinite vaše trenutne operacije i smesta se vratite u svoje garnizone. Ukoliko se ne povinujete ovom zahtevu, NATO će nastaviti da napada vašu jedinicu. Sačuvajte svoj život. Napustite položaje dok ste jošu stanju."

Ova poslednja rečenica, očigledno nevešto prevedena i gramatički neispravna, postala je predmet podsmeha na prvim linijama fronta.

"Daleko ste vi od Vuka i pismenosti!"

Na snimku koji kruži mrežama, vide se naši vojnici kako na položajima, pod punom opremom, drže ove letke i sa osmehom komentarišu pokušaje zastrašivanja. Njihov odgovor najbolje oslikava duh koji NATO generali nisu mogli da razumeju.

- Bacaju nam letke i upozoravaju nas da se predamo, što nikad uraditi nećemo, što je van svake pameti. U tekstu, daleko od Vuka (Karadžića) i od pismenosti naše, kažu: "Napustite položaje dok ste jošu stanju". Znači, ne znaju ni da napišu "dok smo u stanju", kaže jedan od vojnika pred kamerom, dok njegovi drugovi klimaju glavom.

Poruka sa prve linije bila je kratka i jasna:

- Ne mogu oni nama ništa. To znaju dobro ovi ljudi, ovi momci - ostaće na svojim položajima do zadnjeg!"

Metode viđene u Drugom svetskom ratu

Mnogi istoričari i analitičari povlače paralelu između NATO propagande i metoda koje je koristio Treći Rajh tokom okupacije Srbije (1941-1944). I tada su avioni zasipali gradove lecima koji su pozivali na poslušnost i pretili smrću.

Međutim, baš kao i decenijama ranije, efekat je bio suprotan. Umesto straha, leci su u rovovima služili za podpalu vatre ili kao dokaz koliko agresor ne poznaje narod koji pokušava da pokori.