Šok uoči 8. marta! Roditelji stavljaju novac u koverte za učiteljice, a neki uplaćuju i na račun: Srbi zaratili zbog poklona
Međunarodni dan žena, koji ove godine pada u nedelju, 8. marta, već uveliko pokreće talas pripreme poklona širom zemlje. I dok cvećare, knjižare i prodavnice beleže pojačanu potražnju, roditeljske grupe na društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje postaju mesto intenzivnih dogovora, ali i neslaganja.
Tradicionalno, 8. mart je prilika da se učiteljicama, nastavnicama i vaspitačicama uruči poklon kao znak pažnje. Najčešći izbor i dalje su buketi cveća, bombonjere i simbolični pokloni, dok su poslednjih godina sve popularniji i vaučeri za kupovinu u parfimerijama, knjižarama ili prodavnicama garderobe. Mnogi roditelji smatraju da su upravo vaučeri praktični i pristojni poklon.
Ipak, način prikupljanja novca za zajednički poklon izaziva sve više polemika. U pojedinim roditeljskim grupama rasprave traju danima - koliko novca izdvojiti, da li je primereno skupljati veće iznose, kao i da li poklon treba da bude kolektivan ili individualan.
Posebnu pažnju izazvale su informacije da u nekim odeljenjima roditelji uplaćuju novac na račun za učiteljicu ili uručuju koverte sa prikupljenim iznosom. Takva praksa iznenadila je i šokirala deo javnosti, koji smatra da novac u koverti, bez obzira na nameru, nije primeren oblik poklona u obrazovnom sistemu. Sa druge strane, ima i onih koji u tome ne vide ništa sporno.
Ima roditelja koji preteruju
D. P. vaspitačica iz Beograda kaže da roditelji uglavnom kupuju cveće ili bombonjere, ali da ima i onih koji stvarno preteruju.
- Neke koleginice su dobijale skupe vaučere, nakit, pa čak i kućne aparate. To je zaista suvišno i nepotrebno. Nije potrebno ništa kupovati, ali ako baš insistiraju onda je dovoljan jedan cvet i to cvet koji će deca nacrtati ili napraviti od papira - kaže skromna vaspitačica.
I dok rasprave na mrežama ne jenjavaju, trgovci zadovoljno trljaju ruke. Cvećare najavljuju bogatu ponudu prolećnih aranžmana, a interesovanje za personalizovane poklone i poklon-bonove iz godine u godinu raste.