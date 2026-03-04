Slušaj vest

Tradicionalno, 8. mart je prilika da se učiteljicama, nastavnicama i vaspitačicama uruči poklon kao znak pažnje. Najčešći izbor i dalje su buketi cveća, bombonjere i simbolični pokloni, dok su poslednjih godina sve popularniji i vaučeri za kupovinu u parfimerijama, knjižarama ili prodavnicama garderobe. Mnogi roditelji smatraju da su upravo vaučeri praktični i pristojni poklon.

Ipak, način prikupljanja novca za zajednički poklon izaziva sve više polemika. U pojedinim roditeljskim grupama rasprave traju danima - koliko novca izdvojiti, da li je primereno skupljati veće iznose, kao i da li poklon treba da bude kolektivan ili individualan.

Roditelji treba da iskeširaju 2.600 dinara za tri sata žurke i sendvič Foto: Shutterstock

Posebnu pažnju izazvale su informacije da u nekim odeljenjima roditelji uplaćuju novac na račun za učiteljicu ili uručuju koverte sa prikupljenim iznosom. Takva praksa iznenadila je i šokirala deo javnosti, koji smatra da novac u koverti, bez obzira na nameru, nije primeren oblik poklona u obrazovnom sistemu. Sa druge strane, ima i onih koji u tome ne vide ništa sporno.

Ima roditelja koji preteruju

D. P. vaspitačica iz Beograda kaže da roditelji uglavnom kupuju cveće ili bombonjere, ali da ima i onih koji stvarno preteruju.

- Neke koleginice su dobijale skupe vaučere, nakit, pa čak i kućne aparate. To je zaista suvišno i nepotrebno. Nije potrebno ništa kupovati, ali ako baš insistiraju onda je dovoljan jedan cvet i to cvet koji će deca nacrtati ili napraviti od papira - kaže skromna vaspitačica.