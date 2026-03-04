Slušaj vest

Izveštaj TÜV-a za 2026. pokazuje da su pojedini modeli poput "mercedesa", "audija", "škode" najpouzdaniji automobili čak i sa velikom kilometražom - većom od 100.000 kilometara.

Za ovu top 10 listu najpouzdanijih automobila, ciljano su analizirani podaci o modelima koji često prelaze velike udaljenosti.

U obzir su uzeti isključivo modeli iz izveštaja TÜV-a za 2026. koji su na tehničkom pregledu u proseku imali najmanje 100.000 pređenih kilometara, piše B92.

Poredak je određen isključivo na osnovu stope značajnih nedostataka zabeleženih na tehničkom pregledu.

U analizu su namerno uključene različite starosne grupe kako bi se odrazio stvarni intenzitet korišćenja vozila.

To što se neki konkurentski modeli ne nalaze na listi ne znači nužno da su lošijeg kvaliteta, već da u posmatranim godištima u proseku nisu dostigli granicu od 100.000 kilometara pa zato nisu zadovoljili zadati kriterijum.

Top 10 modela:

1. Mercedes E klasa

2. Škoda Kodiaq

3. Mercedes C klasa

4. Volvo XC60

5. Mercedes GLE/Mercedes M klasa

6. Seat Ateca

7.Suzuki Vitara

8.Volkswagen Touran

9. Volkswagen Touareg

10. Audi A3