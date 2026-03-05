Slušaj vest

Ranije su veze bile jednostavne - ili ste bili u vezi ili niste. Danas su, međutim, nastali novi oblici odnosa, među kojima je sve popularnija takozvana "situaciona veza" - više od obične kombinacije, ali premalo ozbiljna da bi se nazvala regularnom vezom.

- Za vezu bez obaveza postoje različiti termini koji se prilagođavaju različitim generacijama, toga je uvek bilo ali ne toliko javno. To su zapravo veze koje sem samog seksualnog odnosa ništa drugo ne zahtevaju - osećanja nisu bitna. Kombinacija je odnos po dogovoru, u suštini ne moraju da se upoznaju sa prijateljima niti da izlaze zajedno - taj odnos je nekako više kućna varijanta - za Prvu, rekla je Vlašković.

Tatjana Vlašković, psihijatar i prihoterapeut Foto: Prva

Kad emocije nisu uzvraćene

Kako je navela, u ovakvim odnosima često jedna strana razvije osećanja dok druga ostaje distancirana.

- Emocije ne znaju za pravila, tj. jedna osoba se uvek zaljubi dok ova druga pati i samim tim joj je teško da ode iz te veze, dok ovaj drugi koji je spreman na to ni ne primećuje. Primera radi, bilo je istraživanje jedno na aplikaciji Tinder da 49 odsto ljudi traži baš ovakvu vrstu veze - navela je.

Veza bez obaveze i bez plana

Blagojević objašnjava da je termin „kombinacija“ postao popularan pre nekoliko godina i označava odnos bez odgovornosti i razgovora o budućnosti, koji može uključivati bliskost i emocije, ali bez jasne posvećenosti.

- Termin "kombinacija" je postao popularan 2017. godine kada je, čini mi se, urednica časopisa "Cosmopolitan" pisala tekst baš na tu temu i tada je nekako ušao u narod i došao do nas. To je veza bez odgovornosti, veza koja se formuliše u situaciji u kojoj se nalazimo; dakle, ukoliko se ti u toj situaciji osećaš kao da bi sa nekim podelio nešto svoje, ne mora nužno da uključuje samo seksualne odnose, nego čak intimu i emocije. Ali ta veza se simboliše time da se nikad ne priča o budućnosti - objasnio je Blagojević za Prvu TV.

Dušan Blagojević, psihološki savetnik Foto: Prva

"Ne možemo odvojiti emocije od intimnosti"

Kako je istakao, pokušaj da se emocije i seksualnost razdvoje često dovodi do neravnoteže u odnosu, jer u takvim vezama jedna strana gotovo uvek bude povređena.

- Mislim da je naša najveća greška to što smo pokušali da odvojimo neodvojivo - da odvojimo tu našu seksualnost i emocije od našeg bića. I onda ulazimo u jedan veliki raskorak koji nas na kraju povređuje i upravo zbog toga sam veliki protivnik ovih veza jer je u takvim odnosima uvek situacija da je jednoj osobi više stalo od one druge i jednostavno se ne završi dobro. Veliki je problem što danas ogroman broj devojaka i momaka ulaze u te odnose jer je to kul i zbog toga što svi to rade - odgovorio je.

