Taktička uvežbavanja i bojeva gađanja jedinica Kopnene vojske: Modernizovana vozila pokazala visoku pouzdanost, a članovi posade se brzo navikli na novu opremu
Jedinice Treće brigade kopnene vojske nalaze se na poligonu "Pasuljanske livade", gde realizuju taktička ubežbavanja i bojeva gađanja iz široke lepeze naoružanja. Angažovane su pešadijske, artiljerijske, tenkovske i mehanizovane jedinice, uz podršku inžinjerijskih i logističkih sastava.
U uslovima koji simuliraju realne borbene situacije, proveravaju se taktičke i vatrene sposobnosti jedinica za realizaciju namenskih zadataka u vojnim operacijama. Gađa se iz tenkova, artiljerijskih oruđa, modernizovanih vozila i novouvedenog naoružanja pešadije, a dosadašnji rezultati potvrđuju visok stepen osposobljenosti profesionalnog sastava.
Komandir voda u 37. mehanizovanom bataljonu potporučnik Andrija Stefanović kaže da pripadnici njegove jedinice, nakon završenih pripremnih, školskih i bojevih gađanja, izvode taktičke vežbe sa bojevim gađanjem iz modernizovanih borbenih vozila M-80 AB1/V2.
- Ova modernizovana vozila su pokazala visoku preciznost i pouzdanost, a članovi posade su se brzo navikli na novu opremu. Posebno raduje činjenica da su mlađi pripadnici, koji su odnedavno u profesionalnoj službi, pristupili ovim vozilima sa velikom odgovornošću i sigurnošću. Modernizovani sistemi omogućavaju bolju vidljivost, veću stabilnost, ali i vatrenu moć što bitno utiče na samopouzdanje posada na terenu. Upravo ovakve aktivnosti, ali i rezultati gađanja pokazuju u kojoj meri su povećane operativne sposobnosti - naglasio je potporučnik Stefanović.
Pripadnik izviđačke čete 30. komandnog bataljona mlađi vodnik Aleksandar Nikolić ističe da se realizacijom ove obuke unapređuju sposobnosti za upotrebu novouvedenih i modernizovanih sredstava.
- Na vežbi koristimo dronove u uslovima koji simuliraju realne borbene situacije sa težištem na izviđanju, osmatranju, prikupljanju podataka i pružanju pravovremene informacione podrške jedinicama na terenu. Takođe, realizovana su gađanja iz snajperske puške M-07M i snajperske puške kalibra 12,7 milimetara „crno koplje“. Ovakvim kontinuiranim uvežbavanjem podižemo nivo osposobljenosti i obezbeđujemo pouzdanu podršku snagama na terenu u izvršavanju postavljenih zadataka. Realizacijom taktičke vežbe unapređeni su obučenost i osposobljenost ljudstva i ojačane su sposobnosti jedinice za efikasnu primenu sredstava u svim uslovima - istakao je mlađi vodnik Nikolić.
Taktička uvežbavanja jedinica Treće brigade kopnene vojske deo su redovnog ciklusa obuke koja se sprovodi cele godine sa ciljem održavanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava i borbene gotovosti jedinice. Realizaciju aktivnosti na terenu obišao je zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladan Milosavljević, u pratnji komandanta Treće brigade pukovnika Saše Todorova, i ostvario uvid u kvalitet organizacije aktivnosti na terenu i rezultate obuke.