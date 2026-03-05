Slušaj vest

Jedinice Treće brigade kopnene vojske nalaze se na poligonu "Pasuljanske livade", gde realizuju taktička ubežbavanja i bojeva gađanja iz široke lepeze naoružanja. Angažovane su pešadijske, artiljerijske, tenkovske i mehanizovane jedinice, uz podršku inžinjerijskih i logističkih sastava.

U uslovima koji simuliraju realne borbene situacije, proveravaju se taktičke i vatrene sposobnosti jedinica za realizaciju namenskih zadataka u vojnim operacijama. Gađa se iz tenkova, artiljerijskih oruđa, modernizovanih vozila i novouvedenog naoružanja pešadije, a dosadašnji rezultati potvrđuju visok stepen osposobljenosti profesionalnog sastava.

Foto: Ministarstvo odbrane

Komandir voda u 37. mehanizovanom bataljonu potporučnik Andrija Stefanović kaže da pripadnici njegove jedinice, nakon završenih pripremnih, školskih i bojevih gađanja, izvode taktičke vežbe sa bojevim gađanjem iz modernizovanih borbenih vozila M-80 AB1/V2.

- Ova modernizovana vozila su pokazala visoku preciznost i pouzdanost, a članovi posade su se brzo navikli na novu opremu. Posebno raduje činjenica da su mlađi pripadnici, koji su odnedavno u profesionalnoj službi, pristupili ovim vozilima sa velikom odgovornošću i sigurnošću. Modernizovani sistemi omogućavaju bolju vidljivost, veću stabilnost, ali i vatrenu moć što bitno utiče na samopouzdanje posada na terenu. Upravo ovakve aktivnosti, ali i rezultati gađanja pokazuju u kojoj meri su povećane operativne sposobnosti - naglasio je potporučnik Stefanović.

Foto: Ministarstvo odbrane

Pripadnik izviđačke čete 30. komandnog bataljona mlađi vodnik Aleksandar Nikolić ističe da se realizacijom ove obuke unapređuju sposobnosti za upotrebu novouvedenih i modernizovanih sredstava.

- Na vežbi koristimo dronove u uslovima koji simuliraju realne borbene situacije sa težištem na izviđanju, osmatranju, prikupljanju podataka i pružanju pravovremene informacione podrške jedinicama na terenu. Takođe, realizovana su gađanja iz snajperske puške M-07M i snajperske puške kalibra 12,7 milimetara „crno koplje“. Ovakvim kontinuiranim uvežbavanjem podižemo nivo osposobljenosti i obezbeđujemo pouzdanu podršku snagama na terenu u izvršavanju postavljenih zadataka. Realizacijom taktičke vežbe unapređeni su obučenost i osposobljenost ljudstva i ojačane su sposobnosti jedinice za efikasnu primenu sredstava u svim uslovima - istakao je mlađi vodnik Nikolić.

Foto: Ministarstvo odbrane