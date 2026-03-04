Slušaj vest

Da priroda zaista čini prava čuda pokazuje i jedan primer iz okoline Kosjerića. Visoke temperature u februaru izmamile su različite biljne vrste i ubrzale njihovu vegetaciju, a na livadama u selu Suvo Vrelo kod Kosjerića pojavili su se neobični prstenovi, koje meštani ovog kraja zovu „majdanski krugovi”. Za njih to nije ništa novo, složni su da tu postoje oduvek ali zašto i kako nastaju niko ne zna.

Foto: RINA

- Ja pamtim još kao dete da ti krugovi tu postoje i ima ih u čitavom selu. Meni je moja pokojna baba pričala da su tu kao vile igrale kolo gde su se stvorili krugovi tokom noći. To su priče koje su se prenosile sa kolena na koleno, e sad da li je to istina ne znamo. Ja sam gledao tokom noći, kao dete dežurao da li ću videti vile, ali ništa vidjao nisam. Medjutim, ono što je baš čudno krugova ima baš dosta, ponekad tu izrastu i pečurke baš u tom krugu - kazao je za RINU, Željko Marković žitelj sela Suvo Vrelo.

Jedni veruju, drugi ne

Ova neobična pojava kod nekih izaziva strahopoštovanje i ne prilaze im blizu, dok drugi ne veruju u priče o vilama.

- Za nekoliko dana formiraće se pun krug, šta se tu dešava niko ne zna, to je priroda, sama po sebi. E sad da li je to neka jača sila to niko ne zna. Ja mislim da to nešto mistično i čudno verovatno postoji - priča meštanka Angelina Marković.

Foto: RINA

Ipak, ima i onih koji veruju da to nije delo dobrih vila, već energetski krugovi.

Nekog leči, nekog ne

- Oni se pojavljuju u proleće i ta zelena trava okolo, taj krug se ocrtava, to se nešto odozgo dešava, pa se pojavi taj majdanski krug, verovatno je u tom delu trava malo osetiljivija kad pozeleni. To su neka energetska polja za koja mi baš nešto mnogo i ne znamo. Nekog to leči, nekome pomaže, a ima onih kojima i odmaže, sve zavisi ko je u pitanju - zaključuje Milan Božović iz Kosjerića.

Meštani su sigurni na kraju samo u jedno, da niko ne zna tačno kako i zbog čega ovi misteriozni krugovi nastaju. Možda bi neki stručnjak mogao da im pomogne i odgonetne sve sumnje.