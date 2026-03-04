"U 8.20 duša zadrhti, u 18.50 svet potamni..." Mesec dana od smrti devojčice za kojom je plakala Srbija: Majka objavila potresnu poruku
Danas je navršeno tačno mesec dana od kako je preminula devojčica Ema Marković (4) iz Čačka nakon operacije trećeg krajnika u Opštoj bolnici u tom gradu. Nakon njene smrti naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, međutim rezultati se još uvek čekaju.
- Danas je mesec dana, ljubavi moja. Mesec dana otkako je vreme stalo, a svet nastavio bez tebe. U 8 i 20 tog jutra krenuli smo sa verom. Rekli su da je to rutinska operacija. Nešto malo. Nešto što se radi svaki dan. Nešto sa čega ćeš se vratiti kući, umorna, ali nasmejana. Držala sam te za ruku i nisam znala da držim poslednji put sve što imam. A onda 18 i 50. Minut koji mi je zauvek oduzeo dah. Minut kada je tišina postala glasnija od svega. Minut kada je srce jedne majke puklo, ali nastavilo da kuca jer mora. Trebalo je da se vratiš. Trebalo je da te zagrlim i kažem kako si hrabra. Trebalo je da čujem tvoje "mama" i da sve bude isto. Ali nije. Prošlo je mesec dana, a ja i dalje gledam na sat. U 8 i 20 duša mi zadrhti. U 18 i 50 svet ponovo potamni. Ema moja, to je bila rutinska operacija. Trebalo je da bude samo još jedan dan. A postao je dan bez kraja. Nema dana da te ne tražim u vazduhu, u svetlosti, u tišini. Nema noći da ne šapnem tvoje ime. Mesec dana bez tebe, a ja te i dalje čekam. Jer majka nikada ne prestaje da čeka svoje dete. Volim te, bubice - napisala je na svom instagram profilu neutešna majka Sanja.
Prema do sada poznatim informacijama, sama operacija devojčice Eme prošla je bez problema, ali je drama počela tokom buđenja iz anestezije. Tada je u salu hitno upućen tim lekara koji su pokušali da je spasu, a onda je naloženo da bude transportovana za Beograd na Institut za majku i dete. Tamo je primljena u jako teškom stanju i ubrzo preminula.
Nije poznato da li je pokrenut bilo kakav postupak vezano za lekare koji su učestvovali u samoj operaciji.
Nekoliko dana posle Eme, takođe nakon komplikacija posle operacije krajnika preminuo je muškarac iz Niša, Stoga je upravu nad čačanskom bolnicom, preuzeo tim sa Kliničkog centra, Direktor dr Dejan Dabić podneo je ostavku iz moralnih razloga.
Kurir.rs/RINA