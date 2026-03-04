- Danas je mesec dana, ljubavi moja. Mesec dana otkako je vreme stalo, a svet nastavio bez tebe. U 8 i 20 tog jutra krenuli smo sa verom. Rekli su da je to rutinska operacija. Nešto malo. Nešto što se radi svaki dan. Nešto sa čega ćeš se vratiti kući, umorna, ali nasmejana. Držala sam te za ruku i nisam znala da držim poslednji put sve što imam. A onda 18 i 50. Minut koji mi je zauvek oduzeo dah. Minut kada je tišina postala glasnija od svega. Minut kada je srce jedne majke puklo, ali nastavilo da kuca jer mora. Trebalo je da se vratiš. Trebalo je da te zagrlim i kažem kako si hrabra. Trebalo je da čujem tvoje "mama" i da sve bude isto. Ali nije. Prošlo je mesec dana, a ja i dalje gledam na sat. U 8 i 20 duša mi zadrhti. U 18 i 50 svet ponovo potamni. Ema moja, to je bila rutinska operacija. Trebalo je da bude samo još jedan dan. A postao je dan bez kraja. Nema dana da te ne tražim u vazduhu, u svetlosti, u tišini. Nema noći da ne šapnem tvoje ime. Mesec dana bez tebe, a ja te i dalje čekam. Jer majka nikada ne prestaje da čeka svoje dete. Volim te, bubice - napisala je na svom instagram profilu neutešna majka Sanja.