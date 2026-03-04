SVE O POLAGANJU "IDIOT TESTA" U SRBIJI! Nesavesni vozači prolaze drugačiji "vozački" ispit, a tu je i seminar od 43.000 DINARA: Evo i kako sve funkcioniše
U zemljama Evropske unije, poput Nemačke i Austrije vozači koji počine teške prekršaje u saobraćaju, pa makar i prvi put, osuđeni su, osim kazne, i na polaganje "Idiotentesta" (MPU), u narodu poznatiji kao "idiot test".
U Srbiji vozači usled gubitka vozačke dozvole polažu nešto drugačiju vrstu testa.
Kada je reč o evropskoj regulativi, vozači koji sakupe veliki broj kaznenih poena, voze pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ili počine ozbiljna krivična dela u saobraćaju moraju da se podvrgnu medicinsko-psihološkoj proceni.
Kada se upućuje na "Idiot test"
Prema rečima Slobodan Karličić, pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) najčešći razlozi kada se vozači upućuju na "Idiotentest" (MPU) su:
- 1,6‰ alkohola i više (čak i prvi put)
- ponovljena vožnja sa 0,5–1,09‰
- vožnja pod dejstvom droga (THC, kokain, amfetamini…)
- 8 kaznenih poena
- agresivna ili ekstremno opasna vožnja
Kako izgleda postupak
Polaganje ovog testa za nesavesne vozače, konkretno u Nemačkoj, sastoji se iz tri dela:
- Medicinski deo: pregled lekara, analiza krvi ili urina, dokaz apstinencije (6–12 meseci ako je bilo alkohola/droga)
- Test reakcije i koncentracije: brzina reakcije, podeljena pažnja, otpornost na stres, logičko procesiranje
- Psihološki intervju: da li vozač priznaje problem, razume rizik, šta je konkretno promenio, zašto se to više neće ponoviti
Koliko traje i koliko košta
- Cena: 600–1.200 € (zavisno od razloga)
- Priprema kod stručnjaka: dodatnih 500–1.500 €
- Trajanje procesa: 3–12 meseci
Kako ističe Karličić, psihološki intervju je ključni deo. Pitanja su uvek prilagođena slučaju vozača koji je načinio određeni prekršaj (alkohol, droga, poeni, agresivna vožnja).
Kako izgleda testiranje u Srbiji
Kada je reč o Srbiji, kako objašnjava Slobodan Karličić za "Blic" iz ABS-a, kod nas postoji nešto drugačija vrsta testa, još od 2012. godine.
- Postoji test provera znanja, primenjuje se u svim situacijama u kojima vozač izgubi vozačku dozvolu, a to je da vozač sluša seminar znanja, a onda da polaže test znanja - objašnjava.
U tom slučaju on se radi isključivo kada vozačima bude oduzeta vozačka dozvola zbog teškog saobraćajnog prekršaja ili kada skupe dovoljan broj kaznenih poena za njeno oduzimanje.
Kako izgleda ispit
U pitanju je obavezni seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i sastoji se iz tri dela:
- Psihološkog dela
- Nepropisna dela
- I bezbednosnih prekršaja
- Pre nego što kandidat dođe na seminar znanja on prolazi lekarski pregled koji se sastoji od komisije koju čine četiri lekara i jedan psiholog - objašnjava Karličić.
Nakon toga sledi polaganje ispita koji se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan.
Potom, kandidat koji položi ispit, dobija Uverenje o položenom ispitu.
Trajanje seminara
S, taj seminar, praktično ponovno polaganje za vozačku dozvolu, traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova.
Svaki dan vozač pohađa 3 časa u periodu od 17-20 sati. Kako objašnjavaju, vozač mora biti prisutan na svim časovima, ne postoji mogućnost odsustvovanja.
Zapravo može, ali! Ukoliko se desi da polaznik ne prisustvuje najmanje i jednom času seminara, moraće ponovo da pohađa kompletan seminar od samog početka!
Kako navode iz ABS-a, seminar je isti za sve polaznike, bez obzira na koji način, zbog kojih prekršaja, odnosno krivičnog dela su ostali bez vozačke dozvole, a nakon odslušanog seminara i položenog ispita, polaznik stiče pravo na povratak vozačke dozvole.
Koliko iznosi cena seminara
Ako polaznik seminara nakon odslušanih časova iz prvog puta položi ispit, ukupni troškovi procesa u Agenciji za bezbednost saobraćaja iznose 43.000 dinara:
- Prijavu za seminar unapređenja znanja - 25.000 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije)
- Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja - 15.000 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita)
- Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja - 3.000 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).
U konačnu cenu treba uvrstiti i lekarski pregled koji u državnim zdravstvenim ustanovama uglavnom iznosi oko 3.000 dinara.
