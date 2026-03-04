Slušaj vest

U zemljama Evropske unije, poput Nemačke i Austrije vozači koji počine teške prekršaje u saobraćaju, pa makar i prvi put, osuđeni su, osim kazne, i na polaganje "Idiotentesta" (MPU), u narodu poznatiji kao "idiot test".

U Srbiji vozači usled gubitka vozačke dozvole polažu nešto drugačiju vrstu testa.

Kada je reč o evropskoj regulativi, vozači koji sakupe veliki broj kaznenih poena, voze pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ili počine ozbiljna krivična dela u saobraćaju moraju da se podvrgnu medicinsko-psihološkoj proceni.

Kada se upućuje na "Idiot test"

Prema rečima Slobodan Karličić, pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) najčešći razlozi kada se vozači upućuju na "Idiotentest" (MPU) su:

1,6‰ alkohola i više (čak i prvi put)

ponovljena vožnja sa 0,5–1,09‰

vožnja pod dejstvom droga (THC, kokain, amfetamini…)

8 kaznenih poena

agresivna ili ekstremno opasna vožnja

Kako izgleda postupak

Polaganje ovog testa za nesavesne vozače, konkretno u Nemačkoj, sastoji se iz tri dela:

Medicinski deo: pregled lekara, analiza krvi ili urina, dokaz apstinencije (6–12 meseci ako je bilo alkohola/droga)

Test reakcije i koncentracije: brzina reakcije, podeljena pažnja, otpornost na stres, logičko procesiranje

Psihološki intervju: da li vozač priznaje problem, razume rizik, šta je konkretno promenio, zašto se to više neće ponoviti

Foto: Fabrice Michaudeau / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock

Koliko traje i koliko košta

Cena: 600–1.200 € (zavisno od razloga)

Priprema kod stručnjaka: dodatnih 500–1.500 €

Trajanje procesa: 3–12 meseci

Kako ističe Karličić, psihološki intervju je ključni deo. Pitanja su uvek prilagođena slučaju vozača koji je načinio određeni prekršaj (alkohol, droga, poeni, agresivna vožnja).

Kako izgleda testiranje u Srbiji

Kada je reč o Srbiji, kako objašnjava Slobodan Karličić za "Blic" iz ABS-a, kod nas postoji nešto drugačija vrsta testa, još od 2012. godine.

- Postoji test provera znanja, primenjuje se u svim situacijama u kojima vozač izgubi vozačku dozvolu, a to je da vozač sluša seminar znanja, a onda da polaže test znanja - objašnjava.

U tom slučaju on se radi isključivo kada vozačima bude oduzeta vozačka dozvola zbog teškog saobraćajnog prekršaja ili kada skupe dovoljan broj kaznenih poena za njeno oduzimanje.

Kako izgleda ispit

U pitanju je obavezni seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i sastoji se iz tri dela:

Psihološkog dela

Nepropisna dela

I bezbednosnih prekršaja

- Pre nego što kandidat dođe na seminar znanja on prolazi lekarski pregled koji se sastoji od komisije koju čine četiri lekara i jedan psiholog - objašnjava Karličić.

Nakon toga sledi polaganje ispita koji se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan.

Potom, kandidat koji položi ispit, dobija Uverenje o položenom ispitu.

Foto: Shutterstock

Trajanje seminara

S, taj seminar, praktično ponovno polaganje za vozačku dozvolu, traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova.

Svaki dan vozač pohađa 3 časa u periodu od 17-20 sati. Kako objašnjavaju, vozač mora biti prisutan na svim časovima, ne postoji mogućnost odsustvovanja.

Zapravo može, ali! Ukoliko se desi da polaznik ne prisustvuje najmanje i jednom času seminara, moraće ponovo da pohađa kompletan seminar od samog početka!

Kako navode iz ABS-a, seminar je isti za sve polaznike, bez obzira na koji način, zbog kojih prekršaja, odnosno krivičnog dela su ostali bez vozačke dozvole, a nakon odslušanog seminara i položenog ispita, polaznik stiče pravo na povratak vozačke dozvole.

Koliko iznosi cena seminara

Ako polaznik seminara nakon odslušanih časova iz prvog puta položi ispit, ukupni troškovi procesa u Agenciji za bezbednost saobraćaja iznose 43.000 dinara:

Prijavu za seminar unapređenja znanja - 25.000 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije)

Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja - 15.000 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita)

Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja - 3.000 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).

U konačnu cenu treba uvrstiti i lekarski pregled koji u državnim zdravstvenim ustanovama uglavnom iznosi oko 3.000 dinara.