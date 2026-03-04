Slušaj vest

Žarko Savić, otac troje dece, boluje od kancera pankreasa, a sada mu je potrebna naša pomoć. 

Porodica i prijatelji su pokrenuli apel za njegovu pomoć, a za nastavak lečenja u Atini potrebno je skupiti 30.000 eva.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 21.23.31.jpeg
Foto: Ustupljena fotografija

Svi ljudi dobre volje koji su u mogućnosti mogu pomoći uplatom na sledeće račune:

  • Dinarski račun: 160-5100101616048-51
  • Devizni račun: 160-513020136028-468

- Svaka uplata znači korak bliže ozdravljenju - poručuju organizatori akcije.

Kurir.rs

