Žarko Savić, otac troje dece, bori se sa kancerom pankreasa. Pomozite mu da skupi 30.000 evra za lečenje u Atini
Žarko se bori sa kancerom pankreasa, a sada mu je potrebna naša pomoć! Za nastavak lečenja neophodno skupiti 30.000 evra: Evo kako možete pomoći! (FOTO)
Žarko Savić, otac troje dece, boluje od kancera pankreasa, a sada mu je potrebna naša pomoć.
Porodica i prijatelji su pokrenuli apel za njegovu pomoć, a za nastavak lečenja u Atini potrebno je skupiti 30.000 eva.
Foto: Ustupljena fotografija
Svi ljudi dobre volje koji su u mogućnosti mogu pomoći uplatom na sledeće račune:
- Dinarski račun: 160-5100101616048-51
- Devizni račun: 160-513020136028-468
- Svaka uplata znači korak bliže ozdravljenju - poručuju organizatori akcije.
Kurir.rs
