Dvadesetogodišnjem Mihajlu Cvetkoviću iz Sremske Mitrovice potrebna je pomoć humanih ljudi kako bi prikupio novac za operaciju tumora očne duplje, koja bi trebalo da bude obavljena u inostranstvu.

Za njegovo lečenje sredstva se prikupljaju preko Fondacije „Budi human“.

Mihajlovi zdravstveni problemi počeli su 2024. godine, kada se pojavio otok desnog kapka prilikom saginjanja glave i tokom spavanja. Nakon toga bio je pod nadzorom više oftalmologa.

Daljom dijagnostikom, odnosno magnetnom rezonancom, ustanovljena je promena u desnoj orbiti oka, koja ukazuje na kavernozni hemangiom ili drugu vaskularnu malformaciju, dok je manja verovatnoća da je reč o inflamatornom pseudotumoru.

Kako masa pritiska okolne strukture oka, Mihajlu je ugrožen vid, a bolest izaziva izbočenje oka i bolove, uz rizik od trajnog oštećenja vida ukoliko se ne reaguje na vreme.

Nadu u izlečenje pronašao je u klinici u inostranstvu, sa kojom je stupio u kontakt. Tamo mu je potvrđena dijagnoza i predložena operacija koja bi mogla da sačuva njegov vid i značajno poboljša kvalitet života.

Zbog visokih troškova lečenja, Mihajlo se obraća svim humanim ljudima da pomognu kako bi prikupio sredstva potrebna za operaciju, put i smeštaj tokom lečenja.

Kako pomoći
Građani mogu pomoći slanjem SMS poruke sa tekstom 1941 na broj 3030.

Pomoć je moguće uplatiti i na račune Fondacije „Budi human“:

Dinarski račun: 160-6000002498478-96
Devizni račun: 160-6000002499022-16
IBAN: RS35160600000249902216
SWIFT/BIC: DBDBRSBG

