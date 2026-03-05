Slušaj vest

Boravak u Hurghadi ne svodi se samo na odmor uz more – ova destinacija nudi čitav niz doživljaja koji upotpunjuju svaki dan proveden na obali Crvenog mora. Dani mogu započeti na dugim peščanim plažama uz lagani povetarac sa mora, dok su popodnevni sati idealni za upoznavanje prirodnih lepota ovog dela Egipta.

Jedan od najpopularnijih izleta su vožnje brodom do obližnjih ostrva i laguna, gde gosti mogu uživati u kupanju, ronjenju i istraživanju bogatog podvodnog sveta Crvenog mora. Poseban doživljaj predstavljaju i izleti u pustinju – vožnja kvadovima ili džipovima preko peščanih dina, poseta beduinskim selima i večeri provedene pod otvorenim pustinjskim nebom.

U večernjim satima život se seli na šetališta uz more, gde restorani, kafići i prodavnice stvaraju prijatnu i živu atmosferu. Jedno od najpoznatijih mesta za takve šetnje je turistička zona Memša – uređena promenada koja povezuje hotele, restorane i brojne sadržaje, čineći ovaj deo Hurghade jednim od najtraženijih za boravak.

U samom centru ove turističke zone nalazi se hotel Swiss Inn Resort Hurghada (nekadašnji Hilton Hurghada Resort).

Hotel Swiss Inn Resort Hurghada 5★ smešten je u centru turističke zone Memša i sastoji se od glavne zgrade i vila koje se nalaze sa druge strane ulice. Ukupno raspolaže sa 401 smeštajnom jedinicom, a gostima su na raspolaganju bazeni, nekoliko restorana i barova, kao i različiti sadržaji za odmor i rekreaciju.

Hotel se nalazi na uređenoj privatnoj peščanoj plaži sa marinom, dužine oko 220 m, bez korala. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke i suncobrani, dok se peškiri za plažu dobijaju uz karticu.

Kompleks je podeljen u dva dela i raspolaže sa ukupno 401 smeštajnom jedinicom različitih kategorija. Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su klima uređajem, SAT LCD televizorom, sefom, telefonom, mini barom, setom za čaj i kafu, peglom i daskom za peglanje, kao i Wi-Fi internetom.

Usluga u hotelu je All Inclusive i podrazumeva doručak, ručak, večeru i kasnu večeru (24h koncept, samoposluživanje – izbor više jela prema hotelskim pravilima), kao i užine, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Gostima su na raspolaganju glavni restoran Pebbles, kao i nekoliko à la carte restorana koje mogu koristiti bez doplate: La Casa Restaurant (italijanska kuhinja), Lagoona Restaurant (riblji specijaliteti), Marina Restaurant (azijska kuhinja) i Waves Restaurant (specijaliteti sa roštilja).

U okviru hotela nalazi se i više barova: Champs Sushi Bar, 321 Bar, Marina Bar, Villa Pool Bar, Lobby Bar, Pool Bar i Waves Beach Bar.

Hotel raspolaže sa tri bazena, uključujući grejani bazen sa toboganima i odvojeni dečiji bazen, bazen u delu Villas i zatvoreni bazen. Gostima su na raspolaganju različite aktivnosti kao što su boćanje, gimnastika u vodi, časovi plesa i dnevne animacije.

Za najmlađe goste tu su dva igrališta (jedno na plaži), mini klub, mini disko, aqua park i dečiji meni.

Zahvaljujući svojoj lokaciji u popularnoj turističkoj zoni Memša, uređenoj peščanoj plaži i bogatoj ponudi sadržaja za sve generacije, Swiss Inn Resort Hurghada 5★ predstavlja dobar izbor za goste koji žele prijatan odmor u Hurghadi, uz kombinaciju gradske atmosfere, izleta i opuštanja uz more.

Turistička agencija 1 A Travel svojim klijentima omogućava dodatnu pogodnost – do 5% ekstra popusta (u zavisnosti od načina plaćanja) za sve putnike koji rezervaciju realizuju direktno u poslovnicama 1 A Travel, lično ili putem telefona, kao i putem online rezervacije na sajtu www.1atravel.rs.

