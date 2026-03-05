Slušaj vest

Ako ste se pitali da li postoji određena starosna granica kada morate zauvek da se oprostite od volana – odgovor je ne, barem je tako u našoj zemlji. Zakon u Srbiji ne propisuje maksimalnu starosnu granicu za vozače. To znači da i ljudi sa 80, pa i više godina, apsolutno mogu legalno da voze automobil, ali postoji jedna caka - moraju da ispune određene procedure i prođu proveru zdravstvene sposobnosti.

Međutim, zakon nalaže da automobil u Srbiji možete da vozite do 65. godine po standardnim pravilima, do kada trajanje vozačke dozvole iznosi 10 godina i to bez ikakvih dodatnih procedura. Pravilo se menja kada napunite 65 godina

Šta se menja kada napunite 65 godina

Kada vozači navrše 65 godina, zakon nalaže da redovno prolaze zdravstvene preglede, a rok važenja vozačke dozvole se smanjuje - na 5 godina, duplo manje nego kada ste bili mlađi.

Vozači stariji od 65. godina prolaze zdravstvene preglede Foto: Fabrice Michaudeau / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock

Vozačka dozvola licima starijim od 65 godina izdaje se na rok važenja do najviše 5 godina. Izuzetno, dozvola se može izdati i na još kraće vreme, u zavisnosti od nalaza i mišljenja lekara u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

Na ovaj način, zakon forsira starije vozače da češće proveravaju svoje zdravlje, a zahtev za produženje dozvole zbog zdravstvenog stanja može biti i odbijen.

Šta se sve proverava na lekarskom pregledu

Kako bi lekar ustanovio da li ste i dalje sposobni da bezbedno upravljate motornim vozilom, na pregledu će detaljno proveriti motoriku tela, psihičko stanje, vid i druge sposobnosti. Ovaj rigorozan pregled obuhvata:

Pregled oftalmologa

Pregled neuropsihijatra

Pregled psihologa

Pregled lekara opšte medicine

Vozači koji pate od hroničnih bolesti poput dijabetesa, epilepsije ili srčanih bolesti, u obavezi su da preglede rade još češće, u zavisnosti od bolesti, nekada i na godišnjem nivou.

Vozači sa zdravstvenim problemima

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Shutterstock

Vozači koji imaju hronične bolesti, kao što su dijabetes, epilepsija ili srčane bolesti, obavezni su da redovno prolaze zdravstvene preglede kako bi se procenilo da li su i dalje sposobni da voze.

U zavisnosti od vrste bolesti, ovi pregledi moraju da se obavljaju na godišnjem nivou, a u nekim slučajevima, testovi se mogu raditi češće, kao što su testovi za šećer u krvi, EKG ili kontrola krvnog pritiska.

Rizici vožnje u "trećem dobu"

Iako za mnoge starije osobe automobil predstavlja jedino sredstvo koje im olakša putovanje, mora se uzeti u obzir da se s godinama refleksi, vid, sluh i koncentracija neminovno pogoršavaju. Novo istraživanje iz SAD pokazuje da verovatnoća učešća u smrtnim saobraćajnim nesrećama značajno raste za vozače preko 70 godina.

Najčešće greške su nedovoljno posmatranje ili nemogućnost pravilne procene kada treba ustupiti prvenstvo prolaza.

Prema podacima,istraživanje Instituta za osiguranje i bezbednost na autoputevima (IIHS) iz SAD-a, verovatnoća smrtnih saobraćajnih nesreća značajno raste za vozače preko 70 godina.

Šta ako vam istekne dozvala nakon 65. godine

Foto: RINA

Ukoliko ste napunili 65 godina i vaša dozvola je istekla, zahtev za izdavanje nove podnosi se najranije 30 dana pre isteka prethodne dozvole. Veoma je važno da ovo uradite na vreme i pre svega zakažete lekarski pregled, kako biste izbegli kaznu od 10.000 dinara za vožnju sa isteklom vozačkom dozvolom.

Ako ste napunili 65 godina i morate da produžite svoju vozačku dozvolu, očekuje vas nešto drugačija procedura. Pre svega, potrebno je odraditi lekarski pregled kako bi doktor ustanovio da li ste još uvek zdravstveno sposobni da upravljate motornim vozilom.

Kako se kreću cene lekarskih pregleda

Lekarski pregled u državnim domovima zdravlja za A i B kategoriju košta oko 2.000 dinara (a u privatnim do 4.000), dok vozači koji su prešli 65. godinu plaćaju i posebnu taksu koja uglavnom iznosi između 1.500 i 3.000 dinara, u zavisnosti od zdravstvene ustanove.