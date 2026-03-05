Slušaj vest

U više zemalja, a od 4. marta i u Hrvatskoj zvanično je zabranjena upotreba mobilnih telefona u školama. Telefoni se pre ulaska u učionice već odlažu i u pojedinim školama u Srbiji. Međutim, najava novog zakona koji bi na to obavezao sve škole, izazvala je i pozitivne i negativne komentare.

Predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama je spreman. Predlagač je zaštitnik građana, a do podnošenja teksta Skupštini ostalo je da se obave razgovori sa đacima, na koje bi se zakon najviše odnosio. Razlog je, kaže inicijator, da bi se korigovale neke stvari u školi.

- Prvo, uočen je pad pažnje, koncentracije. Socijalizacija samih učenika, vrlo je loša, na niskom nivou. Treće, često se kaže - naša deca su pametnija od nas, raspolažu nizom činjenica. Tako je, ali često ne mogu da ih povežu u kontekst. I ono što je vrlo bitno, to veoma utiče na mentalno zdravlje - kaže zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Nije zabrana nego ograničenje

Prema važećim propisima, škole su time obavezane da regulišu korišćenje telefona u učionicama. Tehnička škola u Užicu je upotrebu elektronskih uređaja ograničila, ali nije zabranila.

- Učenici prilikom ulaska u učionicu ostavljaju svoje telefone u određene kutije na numerisana mesta, na kraju časa mogu da ih uzmu. Tokom časa, ukoliko je potrebno za svrhu nastave, proveru znanja, neko istraživanje, da pronađu neke podatke, mogu da ih upotrebe, kada završe oni ih vraćaju na svoja mesta u kutije i na taj način smo probali da ne zabranimo već da regulišemo upotrebu i da to bude svrsishodno - navela je Marijana Simović Aleksić, pomoćnik direktora Tehničke škole Užice.

Đacima su pravila prestroga

Efekti su primetni, a atmosfera na času bolja, đaci imaju veću pažnju. Ombudsman smatra da sve škole treba da ujednače pravila o upotrebi mobilnih telefona. Kakva god da su, đaci misle da su prestroga. Roditelji, pak, smatraju da zabrana nije način na koji će se rešiti njihovo preterano korišćenje.

- Čini mi se da ovakvom zabranom mi ne donosimo nikakvo posebno dobro, osim što ćemo možda dobiti u nekom trenutku kratkoročne rezultate da su oni u tom trenutku bili mirniji u školi, a da li su oni usvojili više znanja u ovakvom sistemu kakvom imamo, da li su se oni više družili - nisam baš sigurna - ističe Grodana Plemić iz Udruženja građana "Roditelj".

Telefon može da bude upotrebljen za nastavu

Predlog zakona predviđa da, ukoliko je najavljeno, telefon može da bude upotrebljen za nastavu i dostupan đacima sa zdravstvenim potrebama. Može li doći do zloupotrebe?

"U zakonu se koristi izraz 'tabla', telefoni se predaju ovlašćenom licu, on je odgovoran. Načini čuvanja i predaje, to je već stvar pravilnika koje će Ministarstvo da odredi“, kaže Pašalić.

Telefonsku vezu između roditelja i dece će, ukoliko se usvoji budući predlog ombudsmana, kada je to potrebno, uspostavljati nastavnici sve do poslednjeg školskog zvona.