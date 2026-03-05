Slušaj vest

Veliki broj pripadnika policije i Gorske službe spasavanja (GSS) od juče intenzivno traga za bakom L.P. (77) koja je nestala na području Zvezdarske šume u Beogradu.

Baka pozvala sina na telefon

Drama je počela kada je nestanak policiji prijavio njen sin. Prema nezvaničnim informacijama, baka L.P. je uspela da stupi u kontakt sa sinom putem telefona, rekavši mu da se izgubila negde u Zvezdarskoj šumi i da ne može da pronađe put nazad.

Nakon tog poziva, gubi joj se svaki trag. Teren pretražuju psi i termovizijske kamere

Zbog nepristupačnosti terena i činjenice da je reč o starijoj osobi, odmah je pokrenuta opsežna akcija potrage.

Policija obezbeđuje i pretražuje rubne delove šume.

Teren se nadleće dronovima sa termovizijskim kamerama koje detektuju toplotu tela, što je ključno u noćnim uslovima i gustoj vegetaciji.

U potragu su uključeni i službeni psi obučeni za pronalaženje ljudi na otvorenom prostoru.

Potraga je nastavljena i jutros.