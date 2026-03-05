Slušaj vest

Đaci i roditelji bi uveliko trebalo da razmišljaju o pripremama za polaganje male mature. Kako bi se izbegao stres i panika pred glavni ispit u junu, pred osmacima je najvažniji prvi korak - proba male mature. Evo šta sve morate da znate o probnom testiranju, zašto nikako ne smete da ga shvatite olako i šta vas čeka na samom ispitu.

Ove 2026. godine, probni završni ispit biće organizovan 27. i 28. marta. Pomoćnik ministra prosvete Ivan Ćilerdžić istakao je ranije da je proba male mature idealna prilika da škole i deca procene trenutni nivo znanja. Nakon toga, oko 64.000 ovogodišnjih osmaka polagaće malu maturu 15, 16. i 17. juna.

Tačna satnica: Matematika u petak, ostalo u subotu

Kako je ranije navedeno na portalu "Moja srednja škola", testiranje počinje u petak, 27. marta od 12 do 14 časova, kada mali maturanti polažu matematiku.

Sutradan, u subotu 28. marta, đake čeka udarnički dan. Od 9 do 11 časova polaže se srpski, odnosno maternji jezik, a istog dana od 11.30 do 13.30 časova na redu je treći izborni predmet.

Zašto je proba mature bitna za izborni predmet

Mnogi đaci se uveliko pripremaju Foto: Shutterstock

Podsetimo, učenici koji završavaju osmi razred do kraja decembra imali su obavezu da preko portala "Moja srednja škola" prijave polaganje završnog ispita, kao i da odaberu treći izborni predmet na maloj maturi.

I ove godine je ubedljivo najviše učenika za treći ispit izabralo geografiju (oko 42 odsto) i biologiju (oko 35 odsto), dok se za istoriju opredelilo devet, a za hemiju i fiziku oko sedam odsto đaka.

Učenici koji završavaju osmi razred mogli su krajem januara da promene predmet po izboru koji polažu kao treći test na maloj maturi. Takođe, nakon polaganja probe male mature, 1. i 2. aprila, učenici će moći još jednom da promene izborni predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku.

Zašto je proba ključna, iako ne donosi bodove

Praksa pokazuje da đaci često probnim testovima pristupaju suviše ležerno, upravo zato što se oni ne ocenjuju i nema pritiska. Ipak, stručnjaci apeluju da je ovo velika greška.

Profesor srpskog jezika i književnosti Nenad Gugl izjavio je ranije da iako se đaci već od petog razreda na neki način pripremaju za polaganje male mature, proba male mature je pravi trenutak da se ozbiljnije počne sa pripremama jer je mala matura veoma značajna tačka u životu učenika.

- Pripreme su veoma bitne za velike stvari u životu, kada su pitali Abrahama Linkolna kako bi posekao jedno drvo da imaš 10 sati, on je rekao da bi se devet sati pripremao, oštrio sekiru, a da bi sat vremena to radio - istakao je on ranije.

Iako ne donosi bodove za upis, izlazak na probu je važan.

Šta je zabranjeno, a šta obavezno

Obavezna đačka knjižica, hemijska, grafitna i gumica Foto: Ministarstvo Prosvete

Pravila su stroga i simuliraju pravi ispit. Đaci u školu moraju doći najmanje sat vremena pre početka testa.

Na probni ispit učenici obavezno nose đačku knjižicu, plavu hemijsku olovku (ključno je naglasiti da su "piši-briši" hemijske strogo zabranjene!), grafitnu olovku i gumicu, a za matematiku je neophodan i lenjir, trougao i šestar.

Sve ostalo ostaje ispred učionice! Torbe, pernice, hrana, pametni satovi, mobilni telefoni i kalkulatori su strogo zabranjeni. Ako deca pokušaju da prepisuju ili ometaju druge, biće udaljeni sa polaganja.

Info kanal Moja srednja škola je ranije je za roditelje malih maturanata objavio video uputstvo o pravilima i ponašanju tokom testiranja.

Zašto prvo grafitna, pa hemijska

Nastavnici savetuju da prvo radite zadatke za koje ste sigurni da ih znate. Veoma je važno da sve odgovore prvo ispišete grafitnom olovkom, a tek na kraju, kada ste potpuno sigurni, da ih "podebljate" plavom hemijskom.

Ukoliko ostavite odgovor napisan samo grafitnom olovkom, on neće biti priznat. Takođe, ne priznaju se ni odgovori koji su precrtavani i prepravljani hemijskom olovkom.

Privatni časovi ili "E-vežbaonica"

Profesor Nenad Gugl ranije je objasnio da privatni časovi u okviru priprema za malu maturu mogu biti dobra podrška i odlična investicija, ali je napomenuo da nisu neophodni za svakog učenika ukoliko roditelji nemaju finansijskih sredstava.

Otvoren je i viber kanal "Moja srednja škola - Info kanal", na kojem roditelji, kao i učenici mogu da pročitaju informacije i obaveštenja o polaganju završnog ispita, prijemnog ispita, kao i upisa u srednje škole.

Takođe, iz Ministarstva prosvete podsetili su da na portalu "Moja srednja škola" i deca mogu na linku "e-vežbaonica" mogu da pronađu testove iz prethodnih godina kako bi se što bolje pripremili.