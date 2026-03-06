Slušaj vest

Poštovani gledaoci, dobro veče... Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju. Avijacija NATO-a je u prvom talasu agresija gađala ciljeve u Prištini, Kuršumliji, Danilovgradu, Novom Sadu, Pančevu i Podgorici...

U jednom od prvih dnevnika 24. marta 1999. godine, dana kad je počelo NATO bombardovanje Jugoslavije upravo ovo su bile jedne od reči voditelja koji je saopštio najteže moguće vesti za našu zemlju, i najavio pakao koji je potom trajao 78 dana.

Iako je narod, kako se pričao, naslućivao da će se nešto desiti, to su saznali ipak sa malih ekrana...O tome se upravo u medijima slušalo narednih 78 dana...

Vest o bombardovanju naše zemlje prvi je objavio Studio B, a nedugo zatim na RTS-u voditelj Dnevnika je rekao da je neprijatelj koristio vazdušni prostor Hrvatske, Mađarske i Albanije.

NATO bombardovanje
Voditelj je zatim pročitao sapštenje Generalštaba, koje je napade potvrdilo.

Kako je izgledao prvi Dnevnik posle početka napada na našu zemlju u kojem je, kako je kasnije objavljeno, ubijeno 2.500 ljudi od kojih 79 dece, pogledajte u video snimku ispod:

Podsetimo, vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju trajali su 78 dana, a ukupan broj žrtava nije zvanično utvrđen.

Godišnjica NATO agresije na SRJ biće obeležena 24. marta u Vranju, a prisustvovaće i državni vrh.

