Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbijeobjavilo je "semafor" sa savetima za putovanja koji meri nivo bezbednosnog rizika, a naša susedna zemlja, Republika Hrvatska, trenutno se našla narandžastoj zoni, koja znači - "putovanje u slučaju krajnje potrebe".

Kako navodi Ministarstvo spoljnih poslova, "semafor" predstavlja tabelu sa preporukama za svaku državu sveta, klasifikovanu u četiri nivoa - od bezbednog do visokorizičnog.

"Semafor" podeljen na četiri boje

Takozvani "semafor" je podeljen na četiri kategorije, odnosno boje:

  • Zelena boja: Slobodno putovanje uz redovan oprez
  • Žuta boja: Putovanje uz dodatne mere opreza
  • Narandžasta boja: Putovanje u slučaju krajnje potrebe
  • Crvena boja: Ne preporučuje se putovanje
Hrvatska
Zbog trenutne situacije, Hrvatska je trenutno u rangu narandžaste boje, koja striktno označava - putovanje samo u slučaju krajnje potrebe.

- Povodom najnovijih dešavanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih bezbednosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u narednom periodu, bez preke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku - navode iz Ministarstva spoljnih poslova.

Ukoliko je putovanje neophodno evo na šta da obratite pažnju

Ukoliko je putovanje neophodno, građani se pozivaju da izbegavaju javna okupljanja i mesta na kojima se mogu očekivati provokacije, pokažu oprez u komunikaciji i vode računa o ličnoj i imovinskoj bezbednosti.

- Poseban bezbednosni rizik predstavljaju organizovana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Rrepubliku Hrvatsku, te se pozivaju sportski savezi i kulturna društva da se o svakom putovanju obavezno konsultuju sa nadležnim organima radi procene rizika i preventivnih mera - dodaju iz Ministarstva.

Kurir.rs/ Blic

