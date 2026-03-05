Slušaj vest

Kako navodi Ministarstvo spoljnih poslova, "semafor" predstavlja tabelu sa preporukama za svaku državu sveta, klasifikovanu u četiri nivoa - od bezbednog do visokorizičnog.

"Semafor" podeljen na četiri boje

Takozvani "semafor" je podeljen na četiri kategorije, odnosno boje:

Zelena boja: Slobodno putovanje uz redovan oprez

Žuta boja: Putovanje uz dodatne mere opreza

Narandžasta boja: Putovanje u slučaju krajnje potrebe

Crvena boja: Ne preporučuje se putovanje

Foto: MSP printscreen

Zbog trenutne situacije, Hrvatska je trenutno u rangu narandžaste boje, koja striktno označava - putovanje samo u slučaju krajnje potrebe.

- Povodom najnovijih dešavanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih bezbednosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u narednom periodu, bez preke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku - navode iz Ministarstva spoljnih poslova.

Ukoliko je putovanje neophodno evo na šta da obratite pažnju

Ukoliko je putovanje neophodno, građani se pozivaju da izbegavaju javna okupljanja i mesta na kojima se mogu očekivati provokacije, pokažu oprez u komunikaciji i vode računa o ličnoj i imovinskoj bezbednosti.

- Poseban bezbednosni rizik predstavljaju organizovana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Rrepubliku Hrvatsku, te se pozivaju sportski savezi i kulturna društva da se o svakom putovanju obavezno konsultuju sa nadležnim organima radi procene rizika i preventivnih mera - dodaju iz Ministarstva.