Skijališta Srbije i Udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor organizuju 8. tradicionalnu humanitarnu ski trku "I ja se borim" 13. marta, sa početkom u 12 časova, na Kopaoniku na stazi Karaman greben.

Svi zainteresovani skijaši i borderi, kao i ljubitelji planine mogu da se prijave na Instagram profilu Skijališta Srbije (porukom u DM) od 6. marta, ili 12. i 13. marta u Upravnoj zgradi Skijališta Srbije, prodajnom mestu TSO Raška na Kopaoniku, kao i na samom startu trke 13. marta do 11 časova. Najbolje takmičare očekuju vredne nagrade.

Kotizacija za učešće na trci je od 1.000 dinara. Prikupljena sredstva usmeriće se ka projektu "Bolnica po meri deteta" čiji krajnji cilj jeste da se obezbede najbolji uslovi lečenja i medicinski tretman u toplom podržavajućem okruženju na svim pedijatrijskim hematoonkološkim odeljenjima u Srbiji.

Ukoliko želite da učestvujete u humanitarnoj akciji, a ne skijate, uz preporučenu donaciju od 1.000 dinara možete pokloniti sebi ili nekom dragom majicu i tako dati svoj nesebični doprinos realizaciji projekta Bolnica po meri deteta.