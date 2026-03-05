Slušaj vest

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' iz Dubaija sleteo je danas u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''.

Avion na letu FZ 1517 sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u 9.57 časova, a trebalo je da sleti u 7.35 časova. Let "Flaj Dubai", koji je najavljen za sletanje u Beograd danas oko 12.15 časova, otkazan je, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla". Kako je navedeno, u pitanju je let FZ 1745.

Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u Beograd u utorak ujutro.

Ambasada Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) saopštila je u sredu da je vazdušni prostor UAE delimično otvoren i da u ovom trenutku jedino lokalne aviokompanije organizuju ograničen broj odlaznih letova iz zemlje, a da su, prema informacijama kojima Ambasada raspolaže, priroritetne grupe građani koji su ostali u tranzitu i turisti.