Letovanje koje je trebalo da bude poklon za 18. rođendan pretvorilo se u višednevnu neizvesnost za dve devojke iz Sremske Mitrovice, koje su zbog poremećaja u avio-saobraćaju ostale zaglavljene daleko od Srbije.

Prema poslednjim informacijama, Branka Rusić je sa sestrom uspela da stigne do Etiopije, ali još uvek nisu krenule za Srbiju. S druge strane, Aleksandra se i dalje nalazi na Zanzibaru, gde je trenutno smeštena u bungalovu i prema planu bi trebalo da krene ka Srbiji tek 10. marta, preko Dubaija.

- Nisam u životu sanjala da će mi se ovo dešavati - poručila je Branka, dok Aleksandra kaže da su, uprkos svemu, bezbedne:

- Ma na bezbednom smo, samo se sve odužilo.

Problemi su nastali nakon što su, zbog poremećaja u avio-saobraćaju i zatvaranja pojedinih vazdušnih prostora, obustavljeni letovi preko Dubaija, što je mnoge putnike ostavilo bez jasnih informacija o povratku.

Branka je ranije ispričala da su već na putu ka aerodromu obaveštene da letovi preko Dubaija nisu mogući, nakon čega su vraćene u hotel na Zanzibaru.

- Vratili su nas u hotel, ali ovde sve plaćamo o svom trošku. Dobili smo samo tri noći besplatno, dok se hrana dodatno naplaćuje, kao i svako naredno noćenje - navela je ona.

Izlaz iz situacije pronašle su uz pomoć porodica iz Hrvatske – Mikas i Stopfer, koje su im kupile avionske karte iz Tanzanije do Adis Abebe, a zatim do Beča.

- Da nije bilo njih, mi ne bismo imale let. Ko nosi 2.000, 3.000 ili čak 5.000 evra u kešu? Cene karata skaču iz minuta u minut - rekla je Branka, naglašavajući da će njen otac naknadno vratiti novac.

Posebno je istakla ljudskost ljudi koji su im pomogli.

- Ti ljudi su nas videli prvi put u životu i odlučili da pomognu. Porodice Mikas i Stopfer, sa decom, ukupno sedmoro ljudi. Spasili su nas.

Dodaje i da je osoblje hotela na Zanzibaru pomoglo u organizaciji putovanja, pronalaženju letova i transfera do aerodroma.