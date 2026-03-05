Slušaj vest

Začini su nekada bili privilegija bogatih, jer se vrednost nekih merila zlatom. Istorija, biologija, mitovi, ali i ukusi i mirisi, prepliću se na izložbi posvećenoj aromatičnim delovima biljaka, koja je otvorena u šabačkom Narodnom muzeju.

Biber je osvojio svaki kutak planete. Po želji i ukusu, osim u slana jela, sve češće se dodaje i u slatkiše. Tokom srednjeg veka u Evropi, služio je kao sredstvo za plaćanje poreza ali i kao deo miraza.

Od medicine do tanjira

- Začinske biljke su vrlo interesantne jer su se prvo koristile u medicini kao narodni lek a tek potom su počeli da se koriste u kulinarstvu kao začini, da obogaćuju jela i da daju jelima i miris i ukus pa čak i boju. Možemo pročitati dosta članaka o začinskim biljkama kako je i velika infrastruktura naše planete izgrađena zahvaljujući začinima, sa začinima se slavilo, pevalo, ali se i ratovalo. Meni je najzanimljivija vanila, jer volim dosta slatkiše i dodaje se u skoro sva slatka jela, ne bi bilo lepih slatkiša da nema vanile, sa druge strane ono što je zanimljivo za vanilu da je to biljka koja pripada familiji orhideja, koja je puzavica, koja raste u tropima i tropskim kišnim šumama, vrlo je interesantna na plantažama je zato što je uzgoj komplikovan, težak i zbog toga je začin skup - kaže dr Uroš Buzurović, autor izložbe.

Na izložbi Prirodnjačkog muzeja iz Beograda prikazano je tridesetak začinskih biljaka.

Verovanje da bosiljak prognozira udaju

- Meni kao etnologu je recimo vrlo interesantno verovanje koje postoji u nekim našim krajevima a vezano je za devojke, odnosno njihovu buduću udaju, odnosno izbor budućeg partnera. Devojka koja želi da se uda, veče uoči Bogojavljenja odnese tri struka bosiljka pored reke, i tu ih zabode u zemlju, a svakom struku bosiljka nadene ime momka koji joj se dopada. Ukoliko inja nema ni na jednom struku, veruje se da se ona uopšte neće ni udati, a ukoliko se inje nahvatalo na sva tri struka bosiljka, verovalo se da ona može da bira svog budućeg partnera - objasnila je Aleksandra Jovanović, etnolog.

Za jedan kilogram najskupljeg začina na svetu, koji na svetskom tržištu može koštati i do 30.000 dolara potrebno je između 150 i 200 hiljada cvetova. Šafran raste i u prirodi ali se samo gajeni koristi kao začin.

