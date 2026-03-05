- Ovo je jedan od najlepših povoda i najlepših događaja koje organizuje Ministarstvo. Danas dodeljujemo rešenje majkama koje su na februarskoj sednici komisije ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Samo tokom prethodnog meseca rešeno je 57 zahteva, a ukupna vrednost rešenja je oko milion evra. Želimo da potvrdimo jasnu i doslednu državnu politiku da država prepoznaje ulogu, trud, radost i odgovornost porodica. Ovo je mera razvojne politike i investicija u porodice jer dečica koja su ovde čine budućnost Srbije. Gradimo zemlju gde se porodica planira i stvara. Zahvaljujući subvencijama mnoge majke su napustile podstanarski život i grade život u svojim domovima - rekla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.