U Palati Srbija danas su svečano uručena rešenja o subvencijama majkama za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.

- Ovo je jedan od najlepših povoda i najlepših događaja koje organizuje Ministarstvo. Danas dodeljujemo rešenje majkama koje su na februarskoj sednici komisije ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Samo tokom prethodnog meseca rešeno je 57 zahteva, a ukupna vrednost rešenja je oko milion evra. Želimo da potvrdimo jasnu i doslednu državnu politiku da država prepoznaje ulogu, trud, radost i odgovornost porodica. Ovo je mera razvojne politike i investicija u porodice jer dečica koja su ovde čine budućnost Srbije. Gradimo zemlju gde se porodica planira i stvara. Zahvaljujući subvencijama mnoge majke su napustile podstanarski život i grade život u svojim domovima - rekla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Podsetimo maksimalni iznos bespovratnih sredstava za kupovinu prve nekretnine iznosi 20.000 evra.

