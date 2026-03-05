Slušaj vest

Iako cene nekretnina i dalje rastu, tržište i dalje krije pristupačne prilike za one koji žele miran život van gradske gužve.

Takve kuće i vikendice se obično nalaze van grada, a cene su vrlo pristupačne. U nastavku izdvajamo trenutno dostupne kuće sa koje možete kupiti po cenama koje kreću od 37.000 do 55.000 evra.

Ovakve kuće su posebno privlačne jer nude višestruku namenu, nekima služe kao mirne vikendice za beg od gradske gužve, drugi ih koriste za pokretanje biznisa na selu, dok treći odluče da u njima stalno žive, uživajući u prostoru, zelenilu i komforu koji pružaju.

Kupovina kuća u ruralnim sredinama/Ilustracija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Useljivo seosko imanje sa radionicom - 37.000 evra

Najpristupačnija nekretnina na ovoj listi nudi se za svega 37.000 evra. U pitanju je potpuno useljiva kuća, opremljena nameštajem, uz obezbeđenu struju, vodu i drva za ogrev. Kuća se nalazi u mirnom kraju na ravnom placu prepunom zelenila, voćnih sadnica i prostora za baštu.

U sklopu dvorišta nalaze se i pomoćne zgrade i radionica, a lokacija je odlično pozicionirana pored puta, u blizini škole, fudbalskog igrališta i prodavnice. Ono što ovu ponudu čini posebno atraktivnom jeste činjenica da se uz kuću prodaju i dodatne četiri parcele dve njive i dve pod šumom.

Porodična kuća sa garažom - 50.000 evra

Za 50.000 evra može se kupiti porodična kuća u Kostolcu/ilustracija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Za 50.000 evra može se kupiti porodična kuća u Kostolcu, koja predstavlja dobru priliku za porodični život ili kao investicija za izdavanje. Nekretnina obuhvata 81 kvadratni metar funkcionalno raspoređenog stambenog prostora sa potencijalom za dalju modernizaciju, a nalazi se na placu površine 4,7 ari.

Dvorište pruža sasvim dovoljno prostora za letnjikovac ili baštu. Velika prednost ovog imanja je i zidana garaža od 20 kvadrata, pogodna za bezbedno parkiranje, skladištenje ili manju radionicu.

Sama lokacija u Kostolcu obezbeđuje sjajan balans između mirnog okruženja i blizine svih neophodnih usluga, poput škola i prodavnica.

Renovirana kuća nadomak Požege - 55.000 evra

U selu Dražinovići prodaje se kompletno renovirana kuća/Ilustracija Foto: Oleg Znamenskiy/shutterstock

Treća na listi je kompletno renovirana kuća u selu Dražinovići, blizu Požege, koja se prodaje po ceni od 55.000 evra, uz mogućnost zamene za drugu nekretninu. Objekat ima neto stambenu površinu od 150 kvadrata (180 kvadrata bruto) i leži na ograđenoj građevinskoj parceli od 20,18 ari.

Kuća je potpuno sređena i spolja i iznutra, opremljena je potpuno novim nameštajem, poseduje kotao za etažno grejanje, kao i inverter klimu. Odlično je pozicionirana za ljubitelje prirode jer se nalazi na 15 kilometara od Požege i 20 kilometara od Divčibara. Prema navodima vlasnice, jedina mana ovog objekta može biti to što je od najbliže prodavnice udaljen tri kilometra.