Slušaj vest

Putnici iz Srbije koji si imali ili u narednom periodu imaju rezervisane letove ili turističke aranžmane ka zemljama Bliskog istoka, uključujući i one kojima su te destinacije tranzitne, mogu u slučaju otkazivanja putovanja zbog rata u Iranu zatražiti povraćaj novca, zamenu putovanja ili poklon-vaučer, objavila je Juta.

Međutim, s obzirom na to da se trenutna situacija izazvana ratom na Bliskom istoku smatra "višom silom" uzrokovanom ratnim okolnostima, avio-kompanije nisu obavezne da primenjuju standardne procedure niti da garantuju sve usluge putnicima, dodaju na svom Instagram nalogu.

To znači da, iako Uredba EU 261/2004 i slični propisi u redovnim okolnostima omogućavaju nadoknadu od 250 do 600 evra za otkazane ili odložene letove, ta pravila ne važe kada su kašnjenje ili otkaz posledica sukoba, rata, blokade aerodroma, sankcija ili ekstremnih bezbednosnih situacija, objašnjavaju.

U takvim slučajevima, dodaju, putnici imaju pravo samo na povraćaj cene karte.

1/15 Vidi galeriju Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran Foto: STR/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

- Takođe, standardne pogodnosti kao što su hrana, osveženje, smeštaj i transfer prilikom dužeg zadržavanja na aerodromu nisu obavezne ako je kašnjenje ili otkaz posledica ratnih okolnosti, sankcija ili zatvaranja vazdušnog prostora - navodi Juta i dodaje:

- Da li će refundacija novca za putovanja biti u punom iznosu, pre svega zavisi od odluka avio-kompanija i hotela. U ovom trenutku, prioritet je bezbednost putnika koji se nalaze na destinacijama pogođenim krizom.