Rešenja su dodeljena majkama koje su na februarskoj sednici Komisije ispunile uslove za dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih stambenom zbrinjavanju porodica sa decom.

- Ukupna vrednost rešenja koje danas dodeljujemo iznosi oko milion evra. Ovim potvrđujemo jasnu i doslednu državnu politiku - da porodica u Srbiji ima oslonac, a majka sigurnost. Potvrđujemo zapravo da država prepoznaje vašu ulogu, vaš trud, hrabrost i odgovornost - rekla je Žarić Kovačević.

Podsetila je da je ova mera deo razvojne populacione odnosno demografske politike.

Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

- Ujedno, ona je investicija u stabilnost porodica, ali i u budućnost Srbije. Mi želimo Srbiju u kojoj je rođenje deteta radost, gde nema straha od neizvesnosti. Zato i gradimo zemlju u kojoj se porodica planira i stvara, gde se dobija željeni broj dece i veruje u sutra. Zahvaljujući subvencijama za kupovinu stanova, veliki broj majki je do sada uspeo da napusti podstanarski život i da podiže decu u sopstvenim domovima.

Značajno uvećana sredstva

Ministarka je dodala da je od 2022. do sada odobreno oko 1.500 zahteva

- Samo u ovom mandatu održano je osam komisija, obuhvaćeno je oko 450 novih porodica za čije domove je opredeljeno više od osam miliona evra. Komisija u novom sazivu formirana je u junu prošle godine, a svoj rad je započela u julu i od tada sednice se održavaju kontinuirano i redovno, jedanput mesečno, čime smo obezbedili stabilnost i trajanje.

Ministarka sa porodicom koja je dobila subvencije Foto: MINBPD/Tijana Ćirić

Za pomoć majkama da obezbede prvu nekretninu ove godine izdvojeno je više od 1,1 milijarde dinara. Milica Rakić (33), pravnica iz Novog Sada, majka jednog deteta, dobila je maksimalnih 20.000 evra pomoći za kupovinu stana u novogradnji.

- Za prijavu sam saznala od sestre i drugarice koja je pre mene aplicirala i dobila novac. Dokumentaciju sam sakupila za nekoliko dana, sačekali izgrađenost 80 odsto objekta, dobili odobrenje kredita. Nikada ne bismo sakupili novac za učešće sa našim prosečnim primanjima, subvencije su nam to pokrile. Rešili smo najbitnije pitanje u životu. Trebalo bi za dva meseca da se uselimo i da budemo svoj na svome - zadovoljno će Rakićeva.

Milica Rakić Foto: Kurir

Hvala državi jer brine o porodicama

Maida Brunčević, pravnica iz Novog Pazara, majka jednog deteta, je zahvaljujući subvencijama kupila stan za svoju porodicu.

- Zahvalila bih se državi na ovako značajnoj podršci. Ovo je velika pomoć za mlade majke, mera koja nam je omogućila stabilniji početak i sigurnu i stabilnu budućnost za našu decu. Jedno veliko hvala državi jer brine o porodicama kao temelju društva.

Maida Brunčević sa suprugom Foto: Kurir

Dobili smo rešenje za naš novi život

Petočlana porodica Dramićanin iz Ivanjice zahvaljujući subvencijama kupila stan u Čačku. Majka Milica je sa suprugom Milanom, ima ćerku Petru i blizance Pavla i Stefanu, rođene u januaru prošle godine.

- Tada smo čuli da imamo mogućnost da konkurišemo za subvencije za kupovinu nekretnine i odlučili smo se za stan u Čačku gde će nam deca ići u školu. Sada smo zvanično dobili rešenje za naš novi život i uskoro planiramo da se preselimo - kaže srećna Milica.

Srećna porodica Dramićanin Foto: Kurir

Sad imamo krov nad glavom

Bojana Marković (35) iz Bajine Bašte dobila je državnu pomoć za izgradnju kuće.

- Ovo nam zaista mnogo znači - kazala nam je Bojana, dok njen suprug Vladimir dodaje:

- Imamo svoj plac u rodnom gradu. Subvencije su nam bile neophodne da završimo našu nekretninu.

Bojana i Vladimir Marković Foto: Kurir