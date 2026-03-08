Slušaj vest

Neobična pojava u požeškom selu Zdravčići iznenadila je domaćicu Ljiljanu Kostić pre dve godine. Posle nevremena praćenog munjama, u njenom dvorištu pojavio se misteriozni krug na travi.

Ljiljana je pred kamerama TV Prva, za emisiju „150 minuta“, ispričala da je sedela i pila kafu kada je primetila jaku svetlost na mestu gde se danas nalazi krug.

Misteriozni krug za ovu domaćicu predstavlja veliku tajnu koju želi da odgonetne, jer od kada se pojavio, ne nestaje.

- Što se tiče kruga, uopšte ne ulazim u njega, mada mi neki kažu: „Što ne uđeš u taj krug, kažu da leči.“ Jedino ga pređem kada moram da prođem kosačicom da bih pokosila travu, ali još nisam isprobala da li je lekovit ili ne - rekla je Ljiljana.

Pored neverice koju je ova pojava izazvala kod domaćice, pravilni krug na travi donosi još jedno iznenađenje, na tom mestu rastu i gljive, čiju vrstu Ljiljana još nije uspela da utvrdi.

- Povezujem to sa tom svetlošću. Nema tu laži ni prevare, jer se to svetlo lepo spustilo sa neba baš na to mesto - kaže ona.

Da li je u pitanju mitski krug ili takozvano vilino kolo, za sada ostaje zagonetka, naročito za Ljiljanu, koju veoma zanima kakvo se to čudo dešava u njenom dvorištu.

Foto: Prva

Šta su zapravo takozvani „najdanski krugovi“?

Da li je mistifikacija ove pojave opravdana ili za nju postoji naučno objašnjenje, govorili su meteorolog Nedeljko Todorović i etnolog Jasna Jojić.

- Naša zemlja u svom sastavu ima gvožđe, kao i druge hemijske elemente u različitim jedinjenjima. Planinske kupe, a posebno one vulkanskog porekla, sadrže znatno više takvog materijala. U interakciji sa magnetnim i električnim poljem u atmosferi dolazi do pojave groma. Snopovi naelektrisanih čestica kreću se duž linija magnetnog polja. Do naleta naelektrisanih čestica češće dolazi u planinskim predelima. Sama munja ima nekoliko miliona stepeni. Kada udari u zemlju, sprži površinski sloj tla - kaže Todorović.

Foto: Prva

Jasna Jojić dodaje da postoje brojni zapisi o koncentričnim krugovima koji su se najčešće pojavljivali u žitu.

- Ljudi su to najčešće primećivali na poljima žita, kada bi se odjednom čitavo polje poleglo u spirale. To je za mnoge bio šok, pa su zaključivali da je u pitanju neka vrsta energije. Veruje se da je na takvim mestima prisutna energija koja čoveku prija, čak i leči. Znamo za te najdanske krugove kod Požarevca. Sa prijateljima sam odlazila tamo, i neki koji su imali visok pritisak tvrdili su da im je boravak u tom magnetnom polju zaista pomogao.

Foto: Prva

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs