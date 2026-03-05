Slušaj vest

Trend među samcima u Srbiji koji svoju sreću traže u Albaniji ne jenjava, a kao glavni razlog ovi muškarci navode želju za partnerkom koja je prirodna, privržena porodici i spremna za seoski život.

Upravo to potvrđuje i priča četrdesetdevetogodišnjeg Slađana Nikolića iz Sirinićke župe na Kosovu, čiji brak sa dvadeset godina mlađom Albankom, Gorankom Fidom Nuriši, već godinama izaziva burne reakcije javnosti.

Slađan je svoju suprugu pronašao u Dragašu, opštini Gora, koja važi za jedan od najnerazvijenijih i najsiromašnijih krajeva u Evropi.

Slađan je otvoreno progovorio o tome zašto je njegov izbor pao baš na Fidu i kakve razlike primećuje u odnosu na Srpkinje i žene iz svog okruženja.

"Možda neka mala razlika postoji između devojaka, zato što su naše devojke malo više, kako da kažem... vole da uživaju i to sve, a ove iz Dragaša, malo više za poljoprivredu", objasnio je Slađan pred kamerama.

On je dodao da su one tamo navikle na takav život, ali da im dolazak na Kosovo ipak predstavlja promenu, iako im mehanizacija znatno olakšava novu svakodnevicu.

Fida kaže da se nije pokajala što se udala za Srbina. Foto: Youtube Printscreen

Kako zapravo izgleda kada se Albanka uda i dođe u Sirinićku župu, iz prve ruke je objasnila sama Fida, koja je jedna od dvadesetak njenih sunarodnica koje su svoj novi dom pronašle upravo u ovom kraju.

Fida iskreno priznaje da joj je početak bio neobičan, ali naglašava da je izuzetno zadovoljna svojim životnim izborom.

"Pa čudno je, drugačije je selo. Kad sam došla, gledam, drugačije je tamo, drugačije ovde, ali nisam se pokajala što sam došla", ispričala je ova mlada žena.

Bojno polje na mrežama

Foto: Youtube Printscreen

Ovakve Slađanove izjave očekivano su izazvale pravi haos, a komentari ispod snimka tokom godina postali su bojno polje. Mnoge pripadnice lepšeg pola u Srbiji osetile su se duboko uvređenim njegovim rečima, pa su ga oštro kritikovale.

Najglasnije su bile one koje su ga optužile da je u braku tražio isključivo besplatnu radnu snagu, a ne pravu životnu saputnicu.

Besni korisnici mreža nisu štedeli reči, poručujući mu: "Ovaj tražio roba a ne ženu, zato i nije mogao sa našom da se oženi", dok su se nizali i komentari poput "Jezivo" i "Robinja bila, robinja ostala, greota".

Neki su otišli i korak dalje, ostavljajući opaske da je mnogo bolje biti srećno neudata nego nečiji sluga i truli radnik, uz brutalnu opasku da je niko drugi ne bi ni uzeo da nije bilo njega.