Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan posvećen prepodobnom Timoteju.

Kao mali Timotej je stupio u manastir, zamonašio se, i sve do duboke starosti živeo u postu, molitvi, bdenju i neprestanom trudu. Čist i mudar ostao je kroz ceo život.

A čistim i celomudrenim Bog daje vlast nad duhovima zlobe, pa je dade i Timoteju.

Svojim trudom oko duše svoje sveti Timotej uspe, da u sebi sazida divan dom Duha Svetoga.

Ovaj sveti čovek upokojio se 795. godine.

Molitva prepodobnom Timoteju

Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš.

