Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se

novom, aktuelnom društvenom temom.
Gosti su:

 Sreten Egerić - pukovnik u penziji
 Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije
 Perko Matović - savetnik ministra informisanja i telekomunikacija
 Marko Lakić - urednik digitalnog izdanja lista "Politika"

Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na
Kurir televiziji!