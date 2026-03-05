Društvo
DA LI JE ZBOG KRVOVOG RATA NA BLISKOM ISTOKU UGROŽENA BEZBEDNOST EU IZAPADNOG BALKANA? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se
novom, aktuelnom društvenom temom.
Gosti su:
Sreten Egerić - pukovnik u penziji
Rajko Petrović - naučni saradnik Instituta za evropske studije
Perko Matović - savetnik ministra informisanja i telekomunikacija
Marko Lakić - urednik digitalnog izdanja lista "Politika"
