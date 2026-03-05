Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Beogradu da se u narednim danima očekuje još letova za građane Srbije koji žele da se vrate iz ratom zahvaćenih zona na Bliskom istoku.

Posle sastanka sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Barseom, Đurić je rekao novinarima da srpske vlasti pažljivo prate situaciju, sve institucije međusobno komuniciraju i savetuje građane da prate bezbednosne instrukcije.

Sutra se, dodao je on, očekuje najmanje jedan let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Šef srpske diplomatije je osudio napad na partnere Srbije na Bliskom istoku.

