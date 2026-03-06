Slušaj vest

Na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i u širem rejonu Beograda sprovodi se intenzivna obuka letačkog osoblja 890. mešovite helikopterske eskadrile "Pegazi" iz sastava 204. vazduhoplovne brigade, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Obuka na helikopterima Mi-17, H-145 i "gazela" se sprovodi s ciljem održavanja i unapređenje stepena borbene osposobljenosti pilota i sposobnosti jedinice, saopštilo je Ministarvo odbrane.

U eskadrili je u toku i primenjena nastava kadeta Vojne akademije - budućih pilota helikoptera, koji se osposobljavaju za rad na početnim dužnostima u jedinicama Vojske Srbije.

Mladići i devojke koji žele da budu piloti Vojske Srbije imaju priliku da se za to prijave do 31. marta.

Svršeni diplomci koji su završili četvorogodišnje studije mogu da se jave na oglas za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije, dok oni koji su završili četvorogodišnju srednju školu ili pohađaju četvrti razred srednje škole mogu da konkurišu za studijski program Vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji, piše u saopštenju.

Kurir.rs/FoNet

