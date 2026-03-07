Slušaj vest

Dok mnogi veruju da su daljina i kulturne razlike nepremostive prepreke, priča Nikole iz Srbije i njegove supruge Zoi iz Kine ruši sve predrasude.

Njihova ljubavna saga, koja je počela na jednom muzičkom festivalu u Srbiji, dokaz je da sudbina ne bira ni vreme ni mesto, a najmanje - kilometražu.

"Prvi poljubac na moju slavu, a u Kini dan zaljubljenih"

Nikola i Zoi su se upoznali na muzičkom festivalu u Srbiji. Foto: Instagram Printscreen/nikolaizoi

Sve je počelo simbolično, 9. avgusta, na dan Svetog Pantelejmona. Nikola se sa osmehom priseća tog trenutka koji je spojio dva potpuno različita sveta.

"Prvi poljubac je bio 9. avgusta, na moju slavu. A u Kini, baš tog dana, bio je njihov tradicionalni dan zaljubljenih. Dve tradicije, dva sveta, jedan trenutak", priča Nikola u snimku koji je objavio na Tik Tok profilu "balkanskokineska.p".

Nakon tog susreta usledilo je sedam meseci neprekidnog dopisivanja. Poruke, video-pozivi i glasovne beleške bili su jedini most između Niša i Šangaja, sve dok Nikola nije prelomio.

Put od 30 sati

Odluka je pala u četvrtak, a realizovana je već u subotu. Nikola, koji do tada nikada nije napustio granice Evrope, krenuo je na put dug 8.000 kilometara koji je trajao preko 30 sati.

"Pitao sam je šta bi uradila kada bih došao u Kinu ove subote. Mislila je da se šalim, a onda sam joj poslao sliku avionske karte. Niš, Beograd, Amsterdam, Šangaj... Sve vreme sam imao samo jedan osećaj u stomaku - idem kod nje."

Susret na aerodromu u Šangaju bio je filmski. Zoi nije mogla da dođe sebi od šoka.

"Zaledila se, bukvalno. Oči pune suza, ruke drhte, a ona samo ponavlja: "Ne verujem, ne verujem da si stvarno došao". To je bio trenutak kada je naša priča stvarno počela."

Borba sa tradicijom i surova realnost

Ipak, život nije bio samo bajka. Par se suočio sa ozbiljnim izazovima - od jezičke barijere i čestih svađa zbog kulturnih razlika, do straha roditelja od nepoznatog i preskupih avionskih karata.

"Znao sam da želim nju, ali usledila je surova realnost. Bilo je nerazumevanja sitnih svakodnevnih stvari, straha kako će se naše porodice prilagoditi tom životu između Evrope i Kine. Ali naša ljubav je bila jača od svega toga."

Prosidba na krovu Srbije

Foto: Instagram Printscreen/nikolaizoi

Nakon dva meseca zajedničkog života u kineskoj metropoli od 25 miliona ljudi, Nikola je odlučio da dovede Zoi u Srbiju. Želeo je da joj pokaže svaki kutak svoje domovine - od Vlasine i Zlatibora do Resavske pećine.

- Došla je iz grada od 25 miliona ljudi u grad od manje od 200.000. Uprkos tome, pogledala je u nebo i rekla: "Ovo je najlepše plavo nebo koje sam ikada videla". Našla je mir u našoj prirodi.

Kruna njihove ljubavi desila se na vidikovcu Banjska stena na Tari. Dok je pod njima pucao najlepši pogled u Srbiji, Nikola je stao na jedno koleno.

- Srce mi je lupalo kao da će da iskoči. Pitao sam je ono što sam nosio u sebi mesecima. Rekla je "Da" i tada je naš život postao naša zajednicka priča."

Venčanje uz kineske i balkanske pesme

Par je formalno sudbonosno "da" izgovorio u Kini, poštujući tamošnje običaje, ali na svoj autentičan način.

- U Kini je sistem drugačiji, prvo ide opština, pa proslava. Mi smo slavili sami u KTV-u (karaoke baru), pevajući naizmenično kineske i balkanske pesme. Postao sam kineski zet, a ona srpska snajka - zaključuje Nikola ovu neverovatnu priču.