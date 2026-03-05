Nastavljaju se vazdušni udari na Bliskom istoku. Procenjuje se da je ukupno poginulo više od 1.200 ljudi, da je bačeno više od 5.000 bombi i da su Sjedinjene Američke Države u prvih pet dana potrošile više od dve milijarde dolara. Predsednik Amerike Donald Tramp kaže da je više nego zadovoljan, vojnu operaciju ocenjuje ovim rečima: “Neko me je pitao na skali od 10 kako bih je ocenio. Rekao sam 15”. Iran pak pruža otpor, ponovo su pogođene američke baze u zalivskim zemlja, a dva drona su pala kod aerodroma u Azerbejdžanu, mada su Iranske oružane snage negirale da su ih oni lansirali. Izrael napreduje kopneno u Libanu s namerom da eliminišu Hezbolah, a vesti su i da je, vazdušna nadmoć postignuta i da se ulazi u drugu vazu rata. Ona treba da obuhvati napad na podzemne bunkere u kojima se skrivaju balističke rakete i vojna oprema.