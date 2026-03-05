Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju dva sata, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Na prelazu Batrovci zadržavanje za kamione je do jedan sat.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama autoputeva u Srbiji.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoKamioni čekaju od 2 do 5 sati: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila - izdali i upozorenje na mokre kolovoze
Gužva na granici
DruštvoVOZAČI, OPREZ ZBOG POLEDICE: Oglasio se AMSS, zadržavanja na prelazima samo za teretnjake na izlazu na Batrovcima
screenshot-11-copy.jpg
DruštvoAMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri: Kamioni granici sa Hrvatskom čekaju 3 sata, evo kakva je situacija za putnička vozila
Gužva na granici
DruštvoAMSS: Zadržavanja samo na izlazu na Batrovcima za teretna vozila, očekuju se gužve tokom prazničnih dana
Gužva u saobraćaju