Na graničnom prelazu Sremska Rača kamioni čekaju dva sata, dok na Batrovcima zadržavanje traje do jedan sat. Proverite stanje na ostalim prelazima.
Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju dva sata, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Na prelazu Batrovci zadržavanje za kamione je do jedan sat.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama autoputeva u Srbiji.
