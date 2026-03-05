Slušaj vest

Kapetan Damir Maršić opisao je organizaciju, uslove i atmosferu specijalnog leta kojim je 67 putnika evakuisano iz Egipta, nakon što su iz Izraela autobusima stigli do Šarm el Šeika. Iako ističe da je sve obavljeno profesionalno i u skladu sa procedurama, kapetan Maršić kaže da su emocije i olakšanje stigli tek po sletanju u Beograd.

Kapetan Damir Maršić navodi da je let iz Šarm el Šeika organizovan u manje od 24 sata, nakon dobijanja dozvola i bezbednosnih procena.

"Iza svakog ovakvog leta stoji ogroman timski rad nekoliko sektora. Ovaj let je specifičan jer zahteva brzu reakciju, ali i temeljnu. Ovaj let je realizovan za 24 sata", rekao je Maršić za "Beogradsku hroniku" i dodao:

"Sam dolazak u zgradu letačke operative je bio kao i svaki drugi dan, ali na pretpoletnom brifingu svi smo mogli da vidimo da se radi o drugačijem letu".

Ističe da su u ovakvim situacijama emocije ostavljene po strani.

"Naše posade su pripremljene i za ovakve izazove. Emocije su došle tek posle obavljenog zadatka", dodaje kapetan.

Posebnost misije ogledala se i u činjenici da je cela kabinska posada bila muška.

"Ovo je ono što nacionalnu avio kompaniju razlikuje zato što je tu 24/7 za svoje građane, iako jeste bio standardan letački radni dan".

Na ovom letu koji je organizovala Vlada Srbije bio je i novinar RTS-a Zoran Slepčević, koji takođe kaže da je sve izgledalo kao "običan radni dan“, iako je bilo jasno da let nosi dodatni rizik.

Naglašava da su protokol i kontrole na aerodromu u Šarm el Šeiku bili veoma strogi – niko od posade i članova medijskih ekipa nije smeo da napusti avion.

Putnici su ulazili u avion u grupama, a po njihovim licima se, kako kažu sagovornici, jasno videlo veliko olakšanje što su ušli u avion koji ih vraća u Srbiju. Među njima je bilo i više dece, uključujući dve bebe.

Slepčević ukazuje na to da od celokupnog leta koji je trajao uobičajenih dva sata i pedeset minuta, najosetljiviji deo bilo poletanje, budući da se Šarm el Šeik nalazi u blizini granice sa Izraelom.

Kapetan Maršić ukazuje da je posada pristupila svom zadatku profesionalno, bez emocija, kao i svakom drugom. Kako dodaje, posle uspešnog sletanja u Beograd, održan je posleletni debrifing, gde su emocije i ponos konačno došli do izražaja.

Zoran Slepčević dodaje da je najvažnije da je sve prošlo bez problema i da je tim bio spreman za ovaj zadatak.