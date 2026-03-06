Slušaj vest

U Osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Sremskoj Mitrovici održan je humanitarni vašar koji je pokazao koliko su solidarnost i zajedništvo snažni kada je pomoć najpotrebnija. Učenici ove škole uspeli su da prikupe oko 240.000 dinara za lečenje svoje drugarice koja boluje od retke bolesti.

U akciji su učestvovali svi razredi od prvog do osmog, a učenici su zajedno sa roditeljima i nastavnicima pripremali različite proizvode koje su ponudili na prodajnim štandovima.

Na vašaru su se mogli kupiti domaći kolači i peciva, posađeno cveće, ručno pravljene figure, crteži i drugi kreativni radovi koje su deca sama izrađivala i pripremala za ovu priliku.

Učenici u Sremskoj Mitrovici prikupili čak 240.000 dinara za drugaricu koja boluje od retke bolesti Foto: D.Š.

Veliki broj roditelja, učenika i nastavnika podržao je akciju kupovinom proizvoda, a sav prikupljeni novac namenjen je lečenju njihove drugarice.

Prema prvim podacima, tokom humanitarnog vašara prikupljeno je oko 240.000 dinara, zahvaljujući trudu i kreativnosti učenika, ali i velikoj solidarnosti svih koji su učestvovali.

