U Osnovnoj školi "Jovan Jovanović Zmaj" u Sremskoj Mitrovici održan je humanitarni vašar koji je pokazao koliko su solidarnost i zajedništvo snažni kada je pomoć najpotrebnija. Učenici ove škole uspeli su da prikupe oko 240.000 dinara za lečenje svoje drugarice koja boluje od retke bolesti.

U akciji su učestvovali svi razredi od prvog do osmog, a učenici su zajedno sa roditeljima i nastavnicima pripremali različite proizvode koje su ponudili na prodajnim štandovima.

Na vašaru su se mogli kupiti domaći kolači i peciva, posađeno cveće, ručno pravljene figure, crteži i drugi kreativni radovi koje su deca sama izrađivala i pripremala za ovu priliku.

Veliki broj roditelja, učenika i nastavnika podržao je akciju kupovinom proizvoda, a sav prikupljeni novac namenjen je lečenju njihove drugarice.