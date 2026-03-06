Slušaj vest

Država Srbija je još jednom pokazala da brine za svoje građane. Naime, avion "Er Srbije" krenuo je u Dubai po naše građane koji su ostali zarobljeni zbog rata na Bliskom istoku.

Kapetan Marko Tasić se pred poletanje obratio.

Er Srbija poleće za Dubai

- Uskoro polazimo za Dubai. Cilj ove akcije je evakuacija naših građana iz Dubaija i zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je on.

Kapetan Marko Tasić poleće za Dubai

Inače, povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

Er Srbija poletela za Dubai

Podsetimo, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

