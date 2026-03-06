Slušaj vest

Jedna od najlepših banja u našem regionu jeste Banja Vrućica. Velika je atrakcija za mnoge turiste, zbog jeftinih cena smeštaja i bogatom prirodom, kao i lekovitom vodom. Na samo par sati vožnje od Beograda, ova banja će vam pružiti idealan odmor.

Banja Vrućica se nalazi u dolini reke Usore u gradu Teslić u Bosni i Hercegovini i jedna je od najpoznatijih i najposećenijih banjskih lokaliteta u ovoj zemlji. Ujedno je i najveći jer se banjski kompleks prostire na površini od 75 hektara.

Banja Vrućica se nalazi u dolini reke Usore u gradu Teslić. Foto: Shutterstock/Antonio Suarez Vega

Pored različitih terapijskih procedura za lečenje prvenstveno kardiovaskularnih i fizijatrijsko-reumatoloških oboljenja u Zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica, posetioci mogu uživati u dva izvora pijaće vode kao i brojnim dodatnim sadržajima i sportsko-rekreativnim aktivnostima.

To su, na primer, velnes centar, tereni za tenis, košarku i fudbal, uređeni parkovi i staze za šetanje u ukupnoj dužini od 7 kilometara i slično.

U Banji Vrućica se smeštaj najčešće rezerviše u nekom od četiri hotela - "Kardial", "Posavina", "Srbija" i "Hercegovina", a ukupan kapacitet im je oko 1.000 ležaja. Takođe, postoji i veliki izbor apartmana.

Smeštaj u Banji Vrućica

Dvokrevetna soba već po ceni od 2.642 dinara/Ilustracija Foto: Shutterstock

Smeštaj u Banji Vrućica se kreće u proseku 2.000 dinara.

Primera radi dvokrevetna soba sa zasebnim krevetima može da se iznajmi po ceni od 2.642 dinara.

Apartmani sa jednom spavaćom sobom su nešto skuplji i kreću se u proseku 4.000 dinara.

Jedno od povoljnih apartmana, jeste trokrevetna soba sa zajedničkim kupatilom na udaljenosti jedan kilometar od centra banje i to po ceni od 2.583 dinara.

Lekovita svojstva Banje Vrućice

Banja Vrućica je svoje ime dobila po lekovitoj termo-mineralnoj vodi koja izvire na temperaturi od 38°C. Prema zvaničnim podacima, dvadesetih godina prošlog veka su urađena istraživanja u Visbadenu koja su dokazala da termomineralna voda Banje Vrućice pomaže pri lečenju i rehabilitaciji različitih oboljenja, ali su ta svojstva u narodu poznata već vekovima.

Banja dobila ime po lekovitoj vodi koja izvire na temperaturi od 38°C Foto: Shutterstock

Specijalna bolnica za lečenje, prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih i reumatoloških oboljenja, koja danas radi u najmodernijim uslovima, osnovana je 1959. godine. Posebno se izdvaja po lečenju bolesti srca i krvnih sudova, ali sprovodi i fizijatrijsku, pulmološku i balneo terapiju.

"Kupanje u termomineralnoj vodi posebno se preporučuje kod bolesti krvnih žila, oboljenja zglobova, tetiva, mišića, probavnih, ginekoloških, pa i psihosomatskih bolesti. Termomineralna voda Banje Vrućice takođe pomaže u oslobađanju od stresa, umora, loše koncentracije i pamćenja, razdražljivosti i bezvoljnosti", navedeno je zvaničnom sajtu Banje Vrućice.

Priroda Banje Vrućice

Mnogi su izabrali Banju Vrućicu baš zbog jedinstvene prirode. U okviru banjskog kompleksa postoji nekoliko uređenih staza koje se prostiru u dužini od 7 kilometara. To su "Staza života", "Kardio staza", "Staza ljubavi" i "Staza izazova". Preporučuje se šetanje, nordijsko hodanje, džoging ili vožnja biciklom.

Simo Krstić, šumarski inženjer, čovek je koji je 1919. postavio temelje za banjski turizam u Banji Vrućici. Kupio je zemljište na kome se danas nalazi lečilište, pomagao gradnju hotela i posadio mnogo drveća koja sada oblikuju ovaj krajolik. "Čubrin gaj" je uređena šuma e koja je dobila naziv po kardiologu Branku Čubriloviću.

Sa svim ovim karakteristikama, Banja Vrućica je idealan i za boravak porodica sa decom jer nudi sadržaj za sve uzraste.