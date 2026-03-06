Slušaj vest

Zbog krize na Bliskom istoku opet se oglasila Nacionalna asocijacija turističkih agencija - Juta koja je upozorila putnike i turističke agencije da u slučaju poremećaja putovanja važe posebna pravila. U situacijama kada letovi ne mogu da se realizuju ili je bezbednost ugrožena, organizatori imaju pravo da izmene ili otkažu aranžmane, ali i obavezu da putnicima obezbede smeštaj i ponude alternative.

Pvodom aktuelnih političko-bezbednosnih dešavanja u Islamskoj Republici Iran i državama okruženja, iz Jute ističu da je u nastalim okolnostima neophodno postupati u skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Zakona o zaštiti potrošača kao i opštim uslovima putovanja koji su sastavni deo ugovora o turističkom aranžmanu.

- U slučaju nastupanja nepredviđenih i vanrednih okolnosti na destinaciji ili u njenoj neposrednoj blizini, koje značajno utiču na realizaciju turističkog aranžmana ili prevoz putnika do destinacije, organizator putovanja ima pravo da u skladu sa zakonskim propisima izvrši izmene ugovora o putovanju ili da otkaže putovanje ukoliko se aranžman ne može realizovati na bezbedan i ugovoren način - navodi se u saopštenju.

Nepredviđene i vanredne okolnosti podrazumevaju situacije koje organizator putovanja nije mogao da predvidi, spreči ili otkloni, uključujući ozbiljne bezbednosne rizike, političku nestabilnost, oružane sukobe ili druge okolnosti koje mogu ugroziti bezbednost putnika.

U takvim okolnostima turističke agencije - organizatori putovanja dužni su da u situaciji kada su putnici na destinaciji i nije moguće realizovati planirani avio let:

procene mogućnost realizacije planiranih turističkih aranžmana imajući u vidu bezbednost putnika kao prioritet

blagovremeno i transparentno informišu putnike o svim okolnostima koje mogu uticati na realizaciju putovanja

da se uz konsultaciju sa avio prevoznikom, eventualno ponudi putnicima povraćaj jednog pravca avio karte koji nije moguće realizovati i asistirati putnicima u kupovini nove karte o trošku putnika preko drugih mogućih destinacija.

Ukoliko zbog neizbežnih i vanrednih okolnosti nije moguće realizovati ugovoreni turistički aranžman u narednom periodu, organizator putovanja dužan je da putnicima ponudi jednu od sledećih mogućnosti:

zamensko putovanje iste ili približno iste vrednosti, ili

putovanje iste ili približno iste vrednosti, ili povraćaj izvršenih uplata za turistički aranžman u visini i na način u skladu sa važećim propisima.