Evo šta će biti sa vašim aranžmanom ako putovanje postane rizično: Turističke agencije izdale hitno upozorenje zbog krize u Iranu
Zbog krize na Bliskom istoku opet se oglasila Nacionalna asocijacija turističkih agencija - Juta koja je upozorila putnike i turističke agencije da u slučaju poremećaja putovanja važe posebna pravila. U situacijama kada letovi ne mogu da se realizuju ili je bezbednost ugrožena, organizatori imaju pravo da izmene ili otkažu aranžmane, ali i obavezu da putnicima obezbede smeštaj i ponude alternative.
Pvodom aktuelnih političko-bezbednosnih dešavanja u Islamskoj Republici Iran i državama okruženja, iz Jute ističu da je u nastalim okolnostima neophodno postupati u skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Zakona o zaštiti potrošača kao i opštim uslovima putovanja koji su sastavni deo ugovora o turističkom aranžmanu.
- U slučaju nastupanja nepredviđenih i vanrednih okolnosti na destinaciji ili u njenoj neposrednoj blizini, koje značajno utiču na realizaciju turističkog aranžmana ili prevoz putnika do destinacije, organizator putovanja ima pravo da u skladu sa zakonskim propisima izvrši izmene ugovora o putovanju ili da otkaže putovanje ukoliko se aranžman ne može realizovati na bezbedan i ugovoren način - navodi se u saopštenju.
Nepredviđene i vanredne okolnosti podrazumevaju situacije koje organizator putovanja nije mogao da predvidi, spreči ili otkloni, uključujući ozbiljne bezbednosne rizike, političku nestabilnost, oružane sukobe ili druge okolnosti koje mogu ugroziti bezbednost putnika.
U takvim okolnostima turističke agencije - organizatori putovanja dužni su da u situaciji kada su putnici na destinaciji i nije moguće realizovati planirani avio let:
- prate zvanične preporuke i informacije nadležnih organa Republike Srbije, posebno Ministarstva spoljnih poslova
- procene mogućnost realizacije planiranih turističkih aranžmana imajući u vidu bezbednost putnika kao prioritet
- blagovremeno i transparentno informišu putnike o svim okolnostima koje mogu uticati na realizaciju putovanja
- U slučaju nemogućnosti realizacije planiranih letova, da obezbede smeštaj grupi turista do 3 noćenja o trošku turističke agencije (član 112, stav 5 ZOZP), a nakon toga da asistiraju i obezbede turistima smeštaj pod najpovoljnijim uslovima o trošku putnika, do konačnog povratka
- da se uz konsultaciju sa avio prevoznikom, evetualno ponudi putnicima povraćaj jednog pravca avio karte koji nije moguće realizovati i asistirati putnicima u kupovini nove karte o trošku putnika preko drugih mogućih destinacija.
Ukoliko zbog neizbežnih i vanrednih okolnosti nije moguće realizovati ugovoreni turistički aranžman u narednom periodu, organizator putovanja dužan je da putnicima ponudi jednu od sledećih mogućnosti:
- odlaganje putovanja za drugi odgovarajući termin,
- zamensko putovanje iste ili približno iste vrednosti, ili
- povraćaj izvršenih uplata za turistički aranžman u visini i na način u skladu sa važećim propisima.
- Udruženje turističkih agencija apeluje na sve turističke agencije i putnike da postupaju odgovorno i u skladu sa zakonskim propisima, uz međusobnu komunikaciju i razumevanje u cilju zaštite bezbednosti putnika i očuvanja pravne sigurnosti u oblasti organizovanja turističkih putovanja. Juta će nastaviti da prati razvoj situacije i blagovremeno informiše svoje članice i javnost o svim relevantnim okolnostima koje mogu uticati na realizaciju turističkih putovanja - zaključuje se u saopštenju.