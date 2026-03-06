Slušaj vest

Biblioteka Zajedničkog veća opština bogatija je za nekoliko stotina knjiga školske lektire namenjenih učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Vrednu donaciju obezbedila je Fondacija „Sveta Petka“, a ovaj značajan doprinos predstavlja važan korak u unapređenju obrazovanja i očuvanju jezika i pisma među srpskom decom.

Danica Stanisavljević, upravnica Fondacije "Sveta Petka", navela je da je u razgovoru sa kolegama iz Zajedničkog veća ustanovljeno da postoji određeni nedostatak školske lektire za decu koja pohađaju osnovnu školu.

Foto: Fondacija sveta Petka

-Donacija u vidu nekoliko stotina knjiga je naš skromni doprinos biblioteci ZVO. Planiramo u budućnosti i dalje unapređenje kvaliteta obrazovanja naše dece, trenutno radimo na digitalizaciji određenog broja knjiga i planiramo u perspektivi da osnujemo modernu čitaonicu za decu- rekla je Stanisavljević i dodala da nastavljaju da osluškuju potrebe sunarodnika i da se trude da zajedno prevazilaze izazove i unapređuju kvalitet obrazovanja i života ljudi u ovom kraju.

Dejan Drakulić, predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar i član Upravnog odbora fondacije Sveta Petka, istakao je da je ova donacija veoma važna i značajna.

-U Zajedničkom veću opština i Srpskom kulturnom centru imali priliku da primimo jedan poklon od Fondacije "Sveta Petka", značajan broj knjiga- od lektira za učenike koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, lektira koju obrađuju i koju mi ne možemo da nabavimo. To je za nas izuzetno važno i značajno. Zahvaljujemo se i fondaciji i Eparhiji osečko-poljske i baranjske, našem vladiki Heruvimu na dobroti i svima u Republici Srbiji koji su dali svoj doprinos da se ti primerci knjiga koji nisu dostupni na tržištu ipak učinimo pristupačnim našoj deci- zaključio je Drakulić.

Foto: Fondacija sveta Petka