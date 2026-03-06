Beograd, 4. mart 2026. godine - Korisnicima koji se trenutno nalaze u zemljama Bliskog istoka, Izraelu, Jordanu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Yettel u narednih sedam dana omogućava besplatnu aktivaciju tri roming dodatka Svet 3GB 15 dana. Na ovaj način, korisnici dobijaju ukupno 9 GB roming saobraćaja, bez dodatne naknade.

Ova mogućnost dostupna je svim korisnicima, bez obzira na to da li su fizička ili pravna lica. Dodatak se aktivira putem Yettel aplikacije ili besplatnim pozivom USSD koda *137*3#, a detaljne informacije biće prosleđene i putem SMS-a.