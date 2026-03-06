Dodatni internet za Yettel korisnike na Bliskom istoku
Beograd, 4. mart 2026. godine - Korisnicima koji se trenutno nalaze u zemljama Bliskog istoka, Izraelu, Jordanu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Yettel u narednih sedam dana omogućava besplatnu aktivaciju tri roming dodatka Svet 3GB 15 dana. Na ovaj način, korisnici dobijaju ukupno 9 GB roming saobraćaja, bez dodatne naknade.
Ova mogućnost dostupna je svim korisnicima, bez obzira na to da li su fizička ili pravna lica. Dodatak se aktivira putem Yettel aplikacije ili besplatnim pozivom USSD koda *137*3#, a detaljne informacije biće prosleđene i putem SMS-a.
Na ovaj način naši korisnici ostaće dostupni, informisani i povezani sa svojim najbližima u zahtevnim situacijama, uz pouzdanu i sigurnu podršku. Yettel nastavlja da prati situaciju i pruža podršku tamo gde je najpotrebnija.
Za više informacija posetite www.yettel.rs.
