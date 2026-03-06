STIŽU PRVE KAZNE ZBOG NOVIH RADARA! Dobijate poruku, evo šta u njoj piše: Naša sugrađanka ekspresno udarena po džepu zbog ovog prekršaja (FOTO)
Među kažnjenima, našla se i jedna naša sugrađanka kojoj je saobraćajna kazna za prekoračenje brzine stigla u roku od 24 sata.
Prekršaj je otkriven uređajem "Prolog tlaser III" na putnom pravcu od Alibunara ka Vladimirovcu, na kom je propisana brzina 50km/h, a ona se, kako kaže, kretala 71km/h, zbog čega je dobila kaznu od 10.000 dinara.
- Iskrena da budem nisam ni razmišljala o radaru i kako sam se trudila da što pre izbegnem gužve i vratim se u Beograd, samo sam projurila. Već jutros sačekala me je poruka koja mi je stigla na Vajberu od eUprave i odmah sam mogla da zaključim šta je u pitanju - kaže naša sugrađanka.
Kako je objasnila, njoj je pristigao elektronski dokument sa ID brojem koji je vodio na poziv u kome se navodi na kom mestu i u koje vreme je zabeležen prekršaj.
- Prvo mi je stigla poruka sa ID brojem na koji, kada se klikne, piše gde se i kada načinio prekršaj. I zaista, vozila sam brzinom 71km/h, dok je propisano maksimalno ograničenje bilo 50km/h - objašnjava Maja.
Dakle, elektronska poruka poslata je automatski iz sistema eSanduče, a ispod nje stoji mejl adresa na kojoj se mogu postaviti dodatna pitanja ili nejasnoće u vezi sa istom.
Novi radari rade bez prestanka
Kako je ranije istakao Mirko Koković, pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), podaci o prekršaju u realnom vremenu stižu na kućnu adresu ili putem eUprave, kao što je bio i Majin slučaj.
- Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila i ili putem eUprave se dostavlja kazna - objašnjava Koković.
Koji prekršaji se detektuju?
- trenutna brzina
- prosečna brzina između dve tačke
- nevezivanje sigurnosnog pojasa
- korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
- nepropisnog preticanja
- prolazak na crveno svetlo
- neregistrovana vozila
- korišćenje svetala
- vožnja žutom trakom
Spisak lokacija super radara
- Užice – Bela Zemlja (Užice)
- Kljajićevo (Bački Sokolac) – Kula (Bačka Topola), Sombor
- Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Alibunar
- Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), van naselja – Topola
- Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Lazarevac
- Gajdobra – Čelarevo (Bačka Palanka)
- Požarevac (Ošljero) – Salakovac (Malo Crniće)
- Vlaško Polje – Mladenovac (Dubona)
- Kragujevac (Divostin) – Ravni Gaj
- Sombor (industrijska zona) – Srpski Miletić
- Granica AP Vojvodine (Pančevo) – Pančevo (Kovin)
- Mataruška Banja – Ušće (Kraljevo)
- Batajnica (Ugrinovci) – petlja Batajnica (Zemun)
- Preljina – Mrčajevci (Čačak)
- Petlja Ostružnica – Umka (Čukarica)
- Granični prelaz Kelebija – Subotica
- Trbušani – Čačak (Ljubić)
- Pakovraće (veza sa A2) – Kratovska Stena (Čačak)
- Petlja Orlovača – Rušanj (Ripanj)
- Arilje – Prilike (Ivanjica)
- Šabac (Drenovac) – Majur
- Kanjiža – Novi Kneževac (Đala)
- Niš – Svrljig
- Stublin – Ub (Obrenovac)
- Melenci – Zrenjanin (pravac ka Kikindi)
- Ečka – Perlez (pravac ka Titelu)
- Pričević – Valjevo (Gola Glava)
- Lazarevac (Ibarski put) – Ćelije (Lajkovac)
- Minićevo – Knjaževac
(Kurir.rs/Informer)