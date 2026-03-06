Slušaj vest

Među kažnjenima, našla se i jedna naša sugrađanka kojoj je saobraćajna kazna za prekoračenje brzine stigla u roku od 24 sata.

Prekršaj je otkriven uređajem "Prolog tlaser III" na putnom pravcu od Alibunara ka Vladimirovcu, na kom je propisana brzina 50km/h, a ona se, kako kaže, kretala 71km/h, zbog čega je dobila kaznu od 10.000 dinara.

- Iskrena da budem nisam ni razmišljala o radaru i kako sam se trudila da što pre izbegnem gužve i vratim se u Beograd, samo sam projurila. Već jutros sačekala me je poruka koja mi je stigla na Vajberu od eUprave i odmah sam mogla da zaključim šta je u pitanju - kaže naša sugrađanka.

saobraćajna kazna novi radar
Poruka o saobraćajnoj kazni Foto: Printscreen

Kako je objasnila, njoj je pristigao elektronski dokument sa ID brojem koji je vodio na poziv u kome se navodi na kom mestu i u koje vreme je zabeležen prekršaj.

- Prvo mi je stigla poruka sa ID brojem na koji, kada se klikne, piše gde se i kada načinio prekršaj. I zaista, vozila sam brzinom 71km/h, dok je propisano maksimalno ograničenje bilo 50km/h - objašnjava Maja.

Dakle, elektronska poruka poslata je automatski iz sistema eSanduče, a ispod nje stoji mejl adresa na kojoj se mogu postaviti dodatna pitanja ili nejasnoće u vezi sa istom.

Novi radari rade bez prestanka

Kako je ranije istakao Mirko Koković, pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), podaci o prekršaju u realnom vremenu stižu na kućnu adresu ili putem eUprave, kao što je bio i Majin slučaj.

- Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila i ili putem eUprave se dostavlja kazna - objašnjava Koković.

Koji prekršaji se detektuju?

  • trenutna brzina
  • prosečna brzina između dve tačke
  • nevezivanje sigurnosnog pojasa
  • korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
  • nepropisnog preticanja
  • prolazak na crveno svetlo
  • neregistrovana vozila
  • korišćenje svetala
  • vožnja žutom trakom

Spisak lokacija super radara

  • Užice – Bela Zemlja (Užice)
  • Kljajićevo (Bački Sokolac) – Kula (Bačka Topola), Sombor
  • Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Alibunar
  • Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), van naselja – Topola
  • Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Lazarevac
  • Gajdobra – Čelarevo (Bačka Palanka)
  • Požarevac (Ošljero) – Salakovac (Malo Crniće)
  • Vlaško Polje – Mladenovac (Dubona)
  • Kragujevac (Divostin) – Ravni Gaj
  • Sombor (industrijska zona) – Srpski Miletić
  • Granica AP Vojvodine (Pančevo) – Pančevo (Kovin)
  • Mataruška Banja – Ušće (Kraljevo)
  • Batajnica (Ugrinovci) – petlja Batajnica (Zemun)
  • Preljina – Mrčajevci (Čačak)
  • Petlja Ostružnica – Umka (Čukarica)
  • Granični prelaz Kelebija – Subotica
  • Trbušani – Čačak (Ljubić)
  • Pakovraće (veza sa A2) – Kratovska Stena (Čačak)
  • Petlja Orlovača – Rušanj (Ripanj)
  • Arilje – Prilike (Ivanjica)
  • Šabac (Drenovac) – Majur
  • Kanjiža – Novi Kneževac (Đala)
  • Niš – Svrljig
  • Stublin – Ub (Obrenovac)
  • Melenci – Zrenjanin (pravac ka Kikindi)
  • Ečka – Perlez (pravac ka Titelu)
  • Pričević – Valjevo (Gola Glava)
  • Lazarevac (Ibarski put) – Ćelije (Lajkovac)
  • Minićevo – Knjaževac

(Kurir.rs/Informer)

