Slušaj vest

Među kažnjenima, našla se i jedna naša sugrađanka kojoj je saobraćajna kazna za prekoračenje brzine stigla u roku od 24 sata.

Prekršaj je otkriven uređajem "Prolog tlaser III" na putnom pravcu od Alibunara ka Vladimirovcu, na kom je propisana brzina 50km/h, a ona se, kako kaže, kretala 71km/h, zbog čega je dobila kaznu od 10.000 dinara.

- Iskrena da budem nisam ni razmišljala o radaru i kako sam se trudila da što pre izbegnem gužve i vratim se u Beograd, samo sam projurila. Već jutros sačekala me je poruka koja mi je stigla na Vajberu od eUprave i odmah sam mogla da zaključim šta je u pitanju - kaže naša sugrađanka.

Poruka o saobraćajnoj kazni Foto: Printscreen

Kako je objasnila, njoj je pristigao elektronski dokument sa ID brojem koji je vodio na poziv u kome se navodi na kom mestu i u koje vreme je zabeležen prekršaj.

- Prvo mi je stigla poruka sa ID brojem na koji, kada se klikne, piše gde se i kada načinio prekršaj. I zaista, vozila sam brzinom 71km/h, dok je propisano maksimalno ograničenje bilo 50km/h - objašnjava Maja.

Dakle, elektronska poruka poslata je automatski iz sistema eSanduče, a ispod nje stoji mejl adresa na kojoj se mogu postaviti dodatna pitanja ili nejasnoće u vezi sa istom.

Novi radari rade bez prestanka

Kako je ranije istakao Mirko Koković, pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), podaci o prekršaju u realnom vremenu stižu na kućnu adresu ili putem eUprave, kao što je bio i Majin slučaj.

- Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila i ili putem eUprave se dostavlja kazna - objašnjava Koković.

Koji prekršaji se detektuju? trenutna brzina

prosečna brzina između dve tačke

nevezivanje sigurnosnog pojasa

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

nepropisnog preticanja

prolazak na crveno svetlo

neregistrovana vozila

korišćenje svetala

vožnja žutom trakom Spisak lokacija super radara Užice – Bela Zemlja (Užice)

Kljajićevo (Bački Sokolac) – Kula (Bačka Topola), Sombor

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Alibunar

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), van naselja – Topola

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Lazarevac

Gajdobra – Čelarevo (Bačka Palanka)

Požarevac (Ošljero) – Salakovac (Malo Crniće)

Vlaško Polje – Mladenovac (Dubona)

Kragujevac (Divostin) – Ravni Gaj

Sombor (industrijska zona) – Srpski Miletić

Granica AP Vojvodine (Pančevo) – Pančevo (Kovin)

Mataruška Banja – Ušće (Kraljevo)

Batajnica (Ugrinovci) – petlja Batajnica (Zemun)

Preljina – Mrčajevci (Čačak)

Petlja Ostružnica – Umka (Čukarica)

Granični prelaz Kelebija – Subotica

Trbušani – Čačak (Ljubić)

Pakovraće (veza sa A2) – Kratovska Stena (Čačak)

Petlja Orlovača – Rušanj (Ripanj)

Arilje – Prilike (Ivanjica)

Šabac (Drenovac) – Majur

Kanjiža – Novi Kneževac (Đala)

Niš – Svrljig

Stublin – Ub (Obrenovac)

Melenci – Zrenjanin (pravac ka Kikindi)

Ečka – Perlez (pravac ka Titelu)

Pričević – Valjevo (Gola Glava)

Lazarevac (Ibarski put) – Ćelije (Lajkovac)

Minićevo – Knjaževac